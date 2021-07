Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta sexta-feira (30/07) a inversão de locais das etapas marcadas para os finais de semana de 19 de setembro e 21 de novembro. Mantendo as datas originais, o Autódromo de Goiânia será palco de uma rodada dupla em 18 e 19 de setembro, enquanto a pista de Santa Cruz do Sul sediará a etapa realizada em novembro.

“Acreditamos que dessa forma ampliamos as chances de termos público em Santa Cruz do Sul e receber os fãs gaúchos que são apaixonados pelo automobilismos” diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “A mudança também viabilizou a possibilidade de fazermos a rodada dupla em Goiânia, então todos ganham com essa alteração. Cumpriremos todas as etapas nas datas previstas”, resumiu Julianelli.

Com a alteração, a categoria de acesso Stock Light também sofrerá mudança no calendário. Confira as datas e locais após a inversão das praças:

Calendário Stock Car Pro Series

Data / Etapa / Local

01/08– 6ª etapa – Curitiba

08/08– 7ª etapa – Curitiba

18/09 – 8ª etapa - Goiânia

19/09– 9ª etapa – Goiânia

24/10– 10ª etapa – Velocitta

21/11– 11ª etapa – Santa Cruz do Sul

12/12– 12ª etapa – Brasília (a confirmar)

Calendário Stock Light

Data / Etapa / Local

01/08 – 4ª etapa – Curitiba

08/08 – 5ª etapa – Curitiba

24/10 – 6ª etapa – Velocitta

21/11– 7ª etapa – Santa Cruz do Sul

12/12 – 8ª etapa – Brasília (a confirmar)

