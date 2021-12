A Ipiranga confirmou neste sábado (11) que irá manter em 2022 o time até agora vice-campeão por equipes e melhor com carros Toyota na temporada 2021 da Stock Car, com Thiago Camilo e Cesar Ramos, defendendo as cores amarelo e azul da Ipiranga Racing, chefiada por Andreas Mattheis.

O ponto mais alto da temporada para a Ipiranga Racing foi a quinta etapa, em Cascavel, quando os pilotos dos carros #21 e #30 foram primeiro e segundo na classificação e na corrida principal.

Thiago Camilo venceu ainda em Curitiba, no Velocitta e em Santa Cruz do Sul, essa última largando na pole position, e é o único piloto da Toyota e chegar à Grande Final, que acontece domingo.

Cesar Ramos manteve a consistência que vem apresentando desde que se juntou à Ipiranga Racing na temporada 2020 e subiu cinco vezes ao pódio esse ano: foi 3º na corrida principal de Goiânia (1ª etapa), 3º na corrida 2 do Velocitta (4ª etapa), 2º na corrida principal de Cascavel (5ª etapa), 2º na corrida principal de Goiânia (8ª etapa) e 3º na corrida principal do Velocitta (10ª etapa).

Thiago Camilo celebrou a renovação com a equipe: “Depois de tanto tempo com a Ipiranga, é incrível como para mim só cresce a vontade de vencer e de representar cada vez melhor essa marca. Repito sempre que defender as cores da Ipiranga é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, que eu encaro com energia renovada a cada ano. Em nosso caso, a continuidade de uma estrutura forte é o trunfo para brigarmos pelos nossos objetivos, que são vitórias e títulos”.

Cesar Ramos comentou: “Cheguei aqui realizando um sonho de correr em uma equipe de ponta, disputando vitórias e títulos, e já vou para minha terceira temporada na Ipiranga Racing. Acho que um casamento só dá certo quando é bom para os dois lados, e em nosso caso está sendo muito legal, tenho uma sensação muito forte de pertencimento à Ipiranga Racing, tanto dentro quanto fora das pistas. Tenho a certeza de que 2022 vai ser um ano fantástico para a equipe, e podem ter certeza de que darei meu máximo e um pouco mais para que seja.”

Andreas Mattheis também falou sobre a renovação com a dupla e com a marca: “Vamos para a sexta temporada com o patrocínio da Ipiranga, uma das gigantes do automobilismo. Esta sequência de trabalho é fundamental para que continuemos a ser competitivos na Stock Car. A parceria de longo prazo, além do entrosamento cada vez maior entre pilotos, engenheiros e mecânicos, nos permite manter um planejamento de investimentos e ter tranquilidade para focar no desempenho. Além disso, todos na oficina gostam muito de trabalhar com a Ipiranga, que tem um envolvimento muito legal com a equipe e nos motiva até quando cobra resultados.”

