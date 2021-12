Stock Car: Salas lidera primeiro treino livre em Interlagos

O fim de semana decisivo da temporada 2021 da Stock Car Pro Series já começou oficialmente. Na manhã deste sábado (11) os carros foram à pista de Interlagos para primeiro treino livre.

Guilherme Salas foi o mais rápido, ao cravar 1min40s183. O piloto da KTF superou Felipe Massa, o segundo colocado, em 0s391. Matías Rossi, Ricardo Zonta e Cesar Ramos completaram o top-5.

Na sexta colocação apareceu o líder do campeonato e favorito ao título, Gabriel Casagrande a meio segundo de Salas.

Daniel Serra, vice-líder foi apenas o 19º, uma posição à frente de Thiago Camilo, com chances matemáticas de título.

Às 11h20 acontece o segundo treino livre e o treino de classificação ocorre às 15h55, horários de Brasília. A sessão que define o grid de largada você acompanha ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.