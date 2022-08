Stock Car: Tony Kanaan e busca repetir top 5 no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Evoluindo a cada corrida da Stock Car, Tony Kanaan volta neste final de semana ao Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP) para a oitava etapa da temporada 2022. Foi no circuito do interior paulista que o piloto da Texaco Racing conquistou seu melhor resultado no ano, ao terminar com a quarta colocação no terceiro encontro deste ano.

“É muito bom voltar ao Velocitta, uma pista que eu gosto bastante e que eu tive minha principal atuação na temporada até o momento. O ano tem sido bem positivo e sei que o time tem um bom acerto para esta pista, então acredito que a gente possa brigar mais na frente neste final de semana”, disse Kanaan.

Na última etapa, disputada em Interlagos, o dono do Toyota Corolla número #6 destacou que sentia uma evolução em seu desempenho como piloto de Stock Car. Cada vez mais adaptado ao campeonato mais importante do esporte a motor do País, Kanaan acredita que poderá focar esforços em uma boa classificação, visando largar mais à frente.

“Confio muito na Full Time e todo time liderado pelo Maurício Ferreira e sei que estou evoluindo cada vez mais com o carro e adaptado com os circuitos onde a Stock Car corre. Assim, meu objetivo é largar da melhor posição possível, buscando avançar para o Q2 da classificação. A partir daí, traçaremos nossa estratégia de corrida”, completou Kanaan.

A programação da Stock Car no Velocitta tem início marcado para a sexta-feira (2), quando será realizado o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para 13h10, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

