Júlio Campos venceu a Corrida 1 da Stock Car no Velocitta, sétima etapa da temporada 2020, disputada neste domingo (18). Depois de largar na pole position, o paranaense liderou de ponta a ponta, conquistando a quinta vitória na categoria e a primeira no ano, em um momento especial, no dia em que completa 200 largadas na Stock.

“É sempre bom ganhar!", disse Campos. "Foi uma corrida muito boa. Tudo deu certo na nossa estratégia. A equipe Crown Racing fez um pit stop perfeito e voltamos para a pista com uma certa vantagem”.

“Foi um final de semana perfeito, com pole e vitória de ponta a ponta. Renascemos no campeonato com o pódio em Cascavel e esse resultado no Velocitta”.

Essa foi a primeira vitória do piloto desde a etapa de Santa Cruz do Sul, na temporada de 2019.

Após abandonar no início da prova 2 por ter levado um toque de um adversário, Campos celebrou o fato de ter cravado a primeira pole de um Cruze na temporada, bem como a evolução do carro em circuitos do calendário com características distintas.

“A gente já teve um carro muito bom em Londrina, onde largamos em segundo. Em Cascavel, onde há várias curvas de alta. Andamos bem aqui, com muitas curvas de baixa. Temos um carro veloz, mas ainda precisamos evoluir bastante”.

A Stock ainda terá mais cinco etapas na temporada 2020, sendo duas provas em novembro e uma em dezembro. Nos dias 07 e 08 de novembro, serão realizadas a 8ª e a 9ª etapa no Autódromo de Curitiba. Duas semanas depois, o grid da categoria volta a Goiânia para mais duas etapas em 21 e 22 de novembro. Fechando o ano, a 12ª e última etapa acontece em 13 de dezembro no Autódromo de Interlagos.

