Na Stock Car não dá tempo para piscar o olho para não perder a ação. Logo após a primeira corrida, que terminou com a vitória de Júlio Campos, a categoria voltou à pista do Velocitta para a segunda prova do dia, que teve Diego Nunes saindo na pole e vencendo com tranquilidade após abrir boa diferença depois da parada, além do primeiro pódio de Mattias Rossi na categoria.

Na prova realizada agora a pouco, Júlio Campos largou na ponta e liderou do início ao fim para vencer, mas o paulista não teve uma vida fácil, tendo que segurar as investidas de Gabriel Casagrande pela maior parte da prova, enquanto o paranaense teve que olhar para o retrovisor no final devido à aproximação de Allam Khodair nos minutos finais, fechando um pódio 100% Cruze.

Com os resultados da Corrida 1, César Ramos manteve a liderança do campeonato, com 165 pontos, com Ricardo Zonta em segundo com 141, Ricardo Maurício com 136, Thiago Camilo com 135 e Rubens Barrichello fechando o Top 5 com 132

Antes da prova, a Stock anunciou os seis vencedores do Fan Push para usar na segunda corrida. São eles os quatro pilotos Shell, Átila Abreu, Ricardo Zonta, Galid Osman e Gaetano di Mauro, além de Rafael Suzuki e Thiago Camilo.

Com a inversão dos dez primeiros colocados da Corrida 1, Diego Nunes ficou com a pole position para a prova, com Daniel Serra, Matías Rossi e Nelsinho Piquet completando as duas primeiras filas. Fechando o Top 10, Gui Salas, Marcos Gomes, César Ramos, Allam Khodair, Gabriel Casagrande e Júlio Campos.

Diego Nunes fez uma ótima largada, abrindo uma boa diferença para Daniel Serra, que rapidamente começou a reduzir, enquanto Matías Rossi passou a ser pressionado por Gui Salas, com Nelsinho caindo uma posição.

Ao final da primeira volta, o vencedor Júlio Campos já havia recolhido seu carro para os boxes por causa da estratégia feita. Enquanto isso na pista, Diego Nunes era pressionado por Daniel Serra, com Matías, Salas, Nelsinho, César Ramos, Marcos Gomes, Casagrande, Khodair e Zonta fechando o Top 10.

Mais atrás, o caos reinava. Cacá Bueno vinha mais lento e segurava um grande pelotão de pilotos. Com isso, Rubinho fez uma bela ultrapassagem dupla na reta principal, passando Cacá e Lucas Foresti no braço, sem usar botão, enquanto, pouco depois, uma linha de três entre Rafael Suzuki, Galid Osman e Bruno Baptista terminou com uma rodada de Suzuki.

Diego Nunes vinha abrindo em cima de Daniel Serra, mas o tricampeão acabou abandonando na marca de 20 minutos para o fim da prova por problemas mecânicos, deixando o segundo lugar para Matías Rossi, a 1s7 do piloto da Blau, com Gui Salas, Nelsinho Piquet e César Ramos fechando o Top 5.

O box foi aberto com 17 minutos para o fim da prova. Enquanto Diego, Matías e Nelsinho permaneceram na pista, Gui Salas e César Ramos entraram nos pits já na primeira volta. Diego e Nelsinho entraram no giro seguinte e, com isso, o argentino Matías Rossi passou a liderar uma corrida da Stock Car pela primeira vez.

Ao final da janela de paradas, Diego Nunes seguia na ponta, agora com uma vantagem de mais de 5 segundos para Matías Rossi, em segundo, enquanto Ricardo Maurício pulou para terceiro, logo a frente de Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista. Mais atrás, completando o Top 10, Nelsinho Piquet, Gui Salas e César Ramos.

No final, mesmo com Matías Rossi conseguindo diminuir um pouco a diferença, Diego Nunes cruzou a linha de chegada em primeiro com mais de quatro segundos de vantagem, em sua quarta vitória na Stock Car e a primeira da Blau.

Ricardo Maurício, com um push no final, passou Matías Rossi para chegar em segundo após terminar em 15º na Corrida 1. Apesar disso, houve uma diferença na cronometragem da Stock e da CBA e, segundo o regulamento, o que vale é o da CBA, então Matías foi declarado como o segundo, conquistando seu primeiro pódio na Stock.

Posição Númer Piloto Equipe Modelo 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 2 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 3 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 5 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 7 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 9 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 10 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 11 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 13 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 14 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 15 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 16 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 17 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 19 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 20 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 21 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 22 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 24 4 Julio Campos Crown Racing Cruze

A Stock deve retomar a ação da temporada 2020 no início de novembro, com uma etapa em Curitiba nos dias 06, 07 e 08. Todas as notícias sobre a Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube!

