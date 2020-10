Neste domingo, a Stock Car realizou a sétima etapa da temporada 2020 no Velocitta e depois de duas corridas bastante movimentadas, a classificação parece muito com o que era antes, com os cinco primeiros sendo os mesmos, apenas com inversões nas posições.

Nas corridas de hoje, duas vitórias de ponta a ponta. Na primeira, Júlio Campos saiu na pole e, apesar das investidas de Gabriel Casagrande, não perdeu a posição em nenhum momento, enquanto na segunda, Diego Nunes venceu após abrir uma boa vantagem depois da parada.

Mesmo com problemas na segunda corrida, Cesar Ramos segue na liderança do campeonato, tendo agora 172 pontos contra 158 de Ricardo Zonta. A diferença de 14 pontos é, inclusive, a mesma após a última etapa.

Completam o Top 5 do campeonato Ricardo Maurício, que foi a 154 após a confusão na chegada sobre quem havia terminado em segundo na Corrida 2: ele ou Matías Rossi. Em quarto, Rubens Barrichello com 149 e Thiago Camilo em quinto com 148.

A Stock ainda terá mais cinco etapas na temporada 2020, sendo duas provas em novembro e uma em dezembro. Nos dias 07 e 08 de novembro, serão realizadas a 8ª e a 9ª etapa no Autódromo de Curitiba. Duas semanas depois, o grid da categoria volta a Goiânia para mais duas etapas em 21 e 22 de novembro. Fechando o ano, a 12ª e última etapa acontece em 13 de dezembro no Autódromo de Interlagos.

Confira a classificação da Stock Car após a 7ª etapa:

1º - Cesar Ramos - 172 pontos

2º - Ricardo Zonta - 158

3º - Ricardo Maurício - 154

4º - Rubens Barrichello - 149

5º - Thiago Camilo - 148

6º - Gabriel Casagrande - 133

7º - Daniel Serra - 131

8º - Allam Khodair - 131

9º - Átila Abreu - 128

10º - Rafael Suzuki - 119

11º - Nelsinho Piquet - 118

12º - Bruno Baptista - 106

13º - Diego Nunes - 102

14º - Julio Campos - 100

15º - Cacá Bueno - 82

16º - Guilherme Salas - 82

17º - Denis Navarro - 80

18º - Matías Rossi - 78

19º - Lucas Foresti - 68

20º - Galid Osman - 68

21º - Gaetano di Mauro - 52

22º - Marcos Gomes - 48

23º - Pedro Cardoso - 38

24º - Tuca Antoniazi - 27

25º - Vitor Genz - 11

26º - Vitor Baptista - 8

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?