Stock Car: Lapenna lidera primeiro treino livre no Velocitta

Neste sábado, a Stock Car Pro Series dá o pontapé inicial para a 10ª etapa da temporada 2021, em sua segunda passagem pelo Velocitta, no interior de São Paulo. E na primeira sessão de treinos livres, Felipe Lapenna foi o mais rápido.

O piloto da Hot Car marcou 01min32s671, terminando exatamente um décimo à frente do segundo colocado, Guilherme Salas, da KTF, fechando uma dobradinha de Chevrolet Cruze. O Toyota Corolla melhor colocado foi o de Ricardo Zonta, em terceiro, ficando apenas 0s003 atrás do tempo de Salas.

Entre os principais candidatos ao título, Daniel Serra foi o 11º, quase seis décimos atrás do tempo de Lapenna, enquanto o novo líder, Gabriel Casagrande, foi apenas o 24º, 1s1 mais lento que o piloto da Hot Car.

Os pilotos da Stock voltam à pista logo mais, às 12h30 para o segundo e último treino livre do dia antes da classificação, marcada para 15h. A sessão que define o grid de largada para a corrida 1 do domingo terá transmissão do Motorsport.com.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Líder Voltas 1 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:32.671 - 15 2 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:32.771 0.100 14 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:32.774 0.103 15 4 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:32.975 0.304 11 5 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.997 0.326 14 6 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:33.017 0.346 14 7 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:33.100 0.429 13 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:33.123 0.452 13 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:33.183 0.512 13 10 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:33.212 0.541 13 11 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:33.268 0.597 14 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:33.333 0.662 14 13 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:33.346 0.675 12 14 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:33.432 0.761 14 15 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:33.434 0.763 13 16 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:33.567 0.896 13 17 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:33.569 0.898 11 18 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:33.629 0.958 13 19 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:33.687 1.016 15 20 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:33.692 1.021 15 21 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:33.707 1.036 13 22 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:33.730 1.059 14 23 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:33.751 1.080 15 24 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:33.823 1.152 12 25 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:33.845 1.174 13 26 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:33.865 1.194 9 27 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:34.082 1.411 15 28 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:34.108 1.437 16 29 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:35.236 2.565 15 30 128 Danilo Dirani Scuderia CJ Corolla 1:35.521 2.850 14 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:36.506 3.835 14

SEXTA-LIVRE: Max MOSTRA DEDO DO MEIO para Lewis e POLÊMICO 'TRUQUE' da Mercedes em retas INCENDEIA GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETRIA: Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: