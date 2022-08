Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Felipe Baptista disputa a oitava etapa da Stock Car no Velocitta. O paulista de apenas 19 anos busca o primeiro pódio na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Em seu ano de estreia na categoria, Baptista vem em franca evolução no campeonato. Na última etapa, em Interlagos, o piloto da KTF Sports levou o Chevrolet Cruze #121 para o grupo dos seis mais rápidos na classificação.

Na corrida 2 o piloto foi o sexto colocado, seu melhor resultado no campeonato. Por isso a expectativa para o Velocitta é de um resultado ainda melhor. A pista do interior de São Paulo traz boas lembranças para o campeão da Stock Series de 2021, foi no traçado de 3.443 metros que Baptista subiu ao pódio em quatro oportunidades, tendo vencido em duas, uma delas no ano passado pela equipe KTF Sports.

O piloto também se prepara para a etapa com preparação física e no simulador, tudo para atingir a melhor performance nas pistas.

Embora tenha pouca idade, a trajetória do caçula do grid nas pistas não é recente –e sempre foi pautada pela meritocracia. Ainda no kart, ele ingressou na Academia Shell credenciado por títulos paulistas e brasileiros. Aos 15 anos de idade, foi o mais jovem contemplado com uma bolsa do Porsche Junior Program, que lhe rendeu uma temporada na categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo. Felipe então venceu o processo seletivo da KTF por uma vaga na Stock Car Light, o que lhe permitiu migrar para o maior evento do esporte a motor brasileiro com a conquista do prêmio de estreante da temporada. Em seu segundo ano, conquistou o título na divisão de acesso, ganhando na pista a vaga que hoje ocupa na Stock Car.

"Estou muito empolgado para este fim de semana no Velocitta, é uma pista que eu gosto muito e costumo andar muito bem”, disse Baptista. “Já conquistei pódios por outras categorias andando lá e tive um bom desempenho em quali e corrida na primeira passagem da Stock esse ano. O carro da KTF costuma andar muito bem no Velocitta e isso me deixa esperançoso para conquistar mais um bom resultado neste fim de semana, as expectativas são as melhores."

A programação da Stock Car Pro Series prevê dois treinos livres e classificação no sábado. No domingo serão disputadas as duas provas, a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

