Stock Car: Blau anuncia renovação de Khodair e Nunes para 2022

A Blau Motorsport anunciou nesta quinta-feira que continuará com Allam Khodair, dono do Chevrolet Cruze #18, e Diego Nunes, que pilota o Chevrolet Cruze #70 para o próximo ano na Stock Car. A equipe segue tendo o patrocínio master da Blau Farmacêutica, que, em 2022, completará 15 anos investindo na maior categoria do automobilismo brasileiro.

“Estamos muito felizes em anunciar manutenção desta parceria e a permanência dos nossos pilotos para mais uma temporada. Tivemos uma temporada bastante competitiva, com nossos carros sempre brigando por pódios e vitórias e isso nos deixa bastante confiantes para termos um 2022 ainda mais forte”, afirmou Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica. “Temos que agradecer também a Lei de Incentivo ao Esporte, porque é através dela que temos a possibilidade e fomentar o automobilismo nacional. Grande parte do nosso investimento é feito através desta importante ferramenta”, completou.

Allam Khodair, piloto que representa a Blau nas pistas desde 2007, celebrou a manutenção do projeto e a renovação de contrato para mais uma temporada: “Estamos vivendo nosso melhor momento. Só este ano foram cinco pódios conquistados até agora, colocamos a equipe para brigar pelas primeiras posições da tabela e a tendência é mantermos este ritmo de evolução para 2022. Me sinto muito honrado de poder fazer parte deste projeto e contar com a confiança da Blau e do Marcelo Hahn ao longo de todos esses anos e vamos para a próxima temporada confiantes de que estamos no caminho certo para brigar pelo título e levar a Blau Motorsport para o Box 01”, disse o Japonês Voador.

“Estou muito feliz de seguir neste time e para mim é uma honra poder representar a Blau Farmacêutica por mais uma temporada”, disse Diego Nunes, que vai para o seu terceiro ano na Blau Motorsport. “Tivemos uma temporada muito forte este ano e, se não tivéssemos sofrido com algumas quebras e desperdiçado alguns pontos importantes, teríamos chegado à Interlagos entre os cinco primeiros. Mas em 2022, tendo um entrosamento ainda maior com esta equipe fantástica, tenho certeza que vamos buscar vitórias e brigar pelo título”, completou.

O chefe de equipe Maurício Martinez, que comanda a Blau Motorsport desde sua criação em 2017, também acredita que a manutenção da parceria técnica com a TMG do chefe de engenharia Thiago Meneghel e a permanência de Khodair e Diego Nunes para 2022 será essencial na busca por melhores resultados. “Estamos evoluindo ano após ano e queremos manter este ritmo para a próxima temporada, ampliado o investimento em nosso corpo técnico e em inovações que nos permitam desenvolver ainda mais nossos carros, buscando cada décimo de segundo. A briga da Stock Car é definida nos detalhes e nós estamos atentos a isso para termos um 2022 ainda mais forte”, afirmou.

A principal mudança no time será a saída de Chris Hahn, que este ano fez sua estreia na Stock Car após passar os últimos anos competindo na Europa. Apesar de ter conquistado bons resultados em diversas etapas, andando na frente de pilotos renomados, o dono do Chevrolet Cruze #16 optou por não seguir na categoria e anunciará novos planos para sua carreira nos próximos dias.

