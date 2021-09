O fim de semana da Stock Car em Goiânia foi quase inteiro de Ricardo Maurício. Após vencer a corrida inicial deste domingo (19) e a segunda de sábado, o paulistano da Eurofarma largou em décimo na última de hoje, escalou o pelotão e protagonizou batalha emocionante com Thiago Camilo nos momentos finais para ganhar por dez milésimos.

É a primeira vez na história da categoria que o mesmo piloto triunfa em todas as provas de uma etapa. Agora, ele está disparado na estatística de mais primeiros lugares na atual temporada, com cinco. Gabriel Casagrande fechou o pódio e se isolou na liderança do campeonato.

A corrida

Rubens Barrichello teve problemas com os pneus na prova inicial, teve que ir aos boxes durante o aquecimento e teve que sair do pitlane. Com o grid invertido, Thiago Camilo largou da ponta por ter chegado em décimo na primeira corrida.

Assim como na rodada inicial, o safety car foi acionado nas primeiras voltas. Felipe Lapenna, Denis Navarro, Tony Kanaan e Pedro Cardoso se envolveram em acidentes e a pista ficou congestionada.

Diego Nunes também foi tocado, rodou e caiu para as últimas posições, ficando de fora da disputa pela vitória. Marcos Gomes recebeu uma penalidade de drive-thru por ter queimado a largada

No reinício, Cesar Ramos assumiu o segundo lugar que até então era de Ricardo Zonta. Mais atrás, o vencedor da primeira corrida Maurício seguia escalando o pelotão e pulou para o quarto lugar em poucas voltas, Matias Rossi vinha em seguida fechando o top 5, até perder o posto para Allam Khodair.

Daniel Serra teve problemas no carro momentos depois e abandonou a prova. Com isso, Gabriel Casagrande tinha caminho livre para assumir a liderança do campeonato.

Na 15ª volta, Ricardinho deixou Ramos e Zonta para trás e os ultrapassou pelo segundo lugar, ao mesmo tempo que tirava diferença de Camilo. A distância entre líder e vice-líder já estava na casa de seis décimos.

Pouco depois, mais um safety car. Guilherme Salas saiu da pista, parou na brita e abandonou a prova. Isso atrasou a janela de pit stops, que abriria na volta seguinte. O carro de segurança recolheu com oito minutos restantes.

Maurício foi o primeiro a fazer a parada obrigatória e trouxe outros seis carros junto a ele. Camilo, Khodair e Rossi seguiram na pista e estenderam o stint. Zonta foi um dos que entraram no pit stop e a RCM conseguiu soltá-lo à frente de Ricardinho.

Casagrande também fez troca rápida, aproveitando o tanque cheio da primeira corrida, e retornou à frente de Thiago. Assim, ele era o novo líder entre os que já haviam ido aos boxes, mas perdeu a posição para o piloto da Ipiranga logo em seguida.

A janela de paradas tardia resultou uma briga direta de quatro carros pela liderança. Maurício e Zonta ultrapassaram Gabriel, entraram no top 3 e o vencedor da primeira prova colou em Camilo.

Zonta e Casagrande ganharam posições e chegaram a fazer a dobradinha no meio da última volta, mas Ricardinho e Thiago guardaram o push para os momentos finais e retomaram o top 2 restando poucos metros. O piloto da Eurofarma fez melhor tangência na última curva e chegou na frente por dez milésimos para garantir a segunda vitória do domingo e a terceira do fim de semana.

Classificação final

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.219 - 2 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.555 10 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.625 510 4 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.726 1.749 5 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.642 3.102 6 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.868 4.539 7 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.432 4.747 8 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.643 5.924 9 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.809 6.130 10 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.717 6.360 11 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.739 6.466 12 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 50.443 6.785 13 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.842 8.505 14 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.446 9.360 15 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.714 10.246 16 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 50.574 11.142 17 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.740 11.956 18 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 50.878 15.809 19 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.388 36.007 20 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.846 5 Lp. 21 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 50.855 9 Lp. 22 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 50.758 14 Lp. 23 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 50.813 15 Lp. 24 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 58.081 26 Lp. 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze - 27 Lp. 26 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla - 27 Lp. 27 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze - 27 Lp. 28 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze - 27 Lp. 29 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla - -

