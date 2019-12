Após encerrar a temporada da Stock Car em terceiro na classificação geral, Ricardo Maurício fez um balanço positivo do ano, destacando o sucesso da equipe Eurofarma RC e de seu companheiro, Daniel Serra, o campeão de 2019.

Questionado sobre quais seriam os seus destaques em uma análise da temporada, o bicampeão da categoria destacou a qualidade do carro e sua competitividade ao longo do ano.

"Acho que foi um ano muito bom. Aqueles 40 pontos que perdi com punições poderiam ter me deixado mais confortável para a última etapa", destacou Ricardinho. "Mas estou muito feliz por toda equipe, pelo tricampeonato do Daniel, pelo meu terceiro lugar, por estarmos competitivos o ano inteiro e por sempre estarmos lutando e evoluindo o carro".

"Nosso carro não era o mais rápido em qualis, mas era um carro sempre muito consistente. Então a análise do ano é muito boa. Estou feliz também por retornar ao time do Meinha [Rosinei Campos]. O ano demonstrou que ainda tenho potencial para lutar entre os grandes. Agradeço também ao patrocinador e aos mecânicos, por tudo que eles fizeram ao longo do ano".

Photo by: Duda Bairros

Maurício também explicou o motivo de seu carro ter sido menos competitivo ao longo do fim de semana decisivo em Interlagos: "Infelizmente nesse fim de semana, meu carro não desenvolvia velocidade de reta, meu último trecho era muito ruim e ainda piorou para a classificação e corrida".

"Nos treinos estava ok, mas na classificação eu perdia quase 0s3 em uma volta para o Daniel e muito mais para o Thiago [Camilo]. Então, eu não tinha um carro competitivo para lutar por uma vitória, mas o importante é que conseguimos terminar em terceiro no campeonato, com ou sem o recurso", disse referindo-se ao processo que corre na justiça comum para tentar anular a punição recebida na etapa de Goiânia.

Por fim, quando questionado sobre o segredo do time tricampeão, Ricardinho valorizou a união da equipe e a qualidade do trabalho de Meinha e dos mecânicos da Eurofarma RC.

"Nosso segredo é a união, de todos os mecânicos e de toda a equipe. O trabalho, lógico que não estou falando que os outros não trabalham, mas nós tentamos fazer um trabalho que seja construtivo para os dois carros. Mas o segredo mesmo você precisa perguntar para o Meinha".

"Temos um carro muito bom para as duas corridas do fim de semana. É o que as regras permitem, temos que jogar com a pontuação do regulamento. Nós não temos o carro mais rápido para fazer poles, apesar de eu ter feito uma no Velopark, mas o nosso é um carro sólido nas duas provas e conseguimos pontuar bem em praticamente todas as etapas do campeonato", concluiu.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

