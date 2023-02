Stock Car: Meta de Digo Baptista é ambiciosa para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Com muita bagagem, vitórias e pódios nas categorias pelas quais passou, Rodrigo Baptista finalmente aportou no grid da Stock Car Pro Series, na qual fez sua estreia em 2022 correndo pela Crown Racing. Tendo ao seu lado na equipe sediada no Autódromo Velocitta (em Mogi Guaçu, interior de São Paulo) ninguém menos que o pentacampeão Cacá Bueno, ‘Digo’ vivenciou um ano de muito aprendizado.

A experiência adquirida é o que Baptista acredita que possa impulsioná-lo para um 2023 muito melhor. ‘Digo’ segue os passos de Cacá Bueno e formará parceria com o maior campeão em atividade na Stock Car correndo pela KTF Sports, sediada em Cotia (SP). Com o ânimo e a motivação renovados, o dono do Chevrolet Cruze #3 acredita que tem possibilidades para fazer um bom papel na temporada que está por vir.

“Espero, com certeza, brigar por vitórias. Fizemos essa mudança de equipe justamente por isso. Ano passado não foi fácil. Mas a Stock Car não é uma categoria fácil, independentemente da equipe ou do carro que você tenha. Projeto estar na luta por vitórias, brigando mais lá na frente, mas tudo vai depender de como as coisas vão caminhar depois da primeira etapa”, salientou o piloto de 26 anos.

‘Digo’ descreveu um pouco do que foi sua jornada de estreia na Stock Car. “Posso dizer que 2022 foi um ano de altos e baixos. Sofremos bastante com o carro, mas por ser o primeiro ano, e sabendo do carro que tínhamos e das dificuldades que passamos, foi um ano bom. Um ano de aprendizado, em que deu para saber bastante como funciona a categoria. Mas tenho certeza que, com mais experiência e com equipe nova, como a KTF, com uma estrutura que é uma das melhores do grid, certamente estaremos ali para lutarmos por vitórias e pódios ao longo do ano”.

De olho no top-10 — Confiante no trabalho e no momento de ascensão da KTF Sports — que venceu corridas com Gaetano Di Mauro e Felipe Baptista em 2022 —, Digo acredita que finalmente chegou a hora de brilhar na Pro Series.

“Agora que me ambientei um pouco mais à categoria, a meta é ser mais constante nas corridas, ter resultados mais constantes. O objetivo é não oscilar muito, independentemente da pista, ser consistente e terminar pelo menos ali no top-10”, finalizou.

A temporada 2023 da Stock Car começa no fim de semana de 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Rodrigo Baptista

Idade: 26 anos (13/09/1996)

Nascido em: São Paulo (SP)

Estreia: 13 de fevereiro de 2023, Interlagos (SP)

Número: 3

Corridas: 23

2022: 29º colocado no campeonato

Equipe: KTF Sports

Sede: Cotia (SP)

Chefe: Enzo Bortoleto

