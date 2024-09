Depois de vencer a corrida principal no circuito de rua em Belo Horizonte, em sua estreia em traçados urbanos, usando da ousadia e com um excelente trabalho da equipe Texaco Racing, o jovem Felipe Baptista segue bastante motivado para as disputas da oitava etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, que acontecem neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de setembro, no Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Os objetivos tanto de Felipe como da equipe é a busca pela liderança da tabela, e a manutenção da regularidade, marcando o máximo de pontos possíveis a cada etapa.

Aos 21 anos, Felipe vem se apresentando como um dos destaques da temporada. Não à toa, ele é o piloto que mais vezes foi ao pódio no ano, com cinco conquistas. São duas vitórias em corridas principais (que são mais longas e valem mais pontos), um segundo e dois terceiros lugares.

Felipe ainda soma a conquista de uma pole position e foi por duas vezes o vencedor do prêmio "Nervos de Aço", em que os jornalistas que cobrem a temporada regularmente escolhem o piloto que merece destaque em cada etapa. Além disso, também foi o Man of The Race, na terceira etapa (Interlagos), sendo o piloto que mais pontos conquistou no fim de semana.

Velopark é o traçado mais curto do calendário, com 2.278 metros, 11 curvas e duas retas. As disputas serão realizadas em sentido anti-horário. Piloto e equipe seguem confiantes para a única etapa no Rio Grande do Sul do ano, e se apoiam nos bons resultados conquistados até o momento.

“As perspectivas são otimistas, assim como nas outras etapas, porque o carro vem sendo muito bom em todas as pistas, todo o time tem feito um excelente trabalho, então acredito que vamos conseguir encontrar um acerto legal no Velopark, para trazer o máximo de pontos para casa”, analisa Felipe Baptista.

O piloto da Texaco Racing sabe dos desafios, especialmente pela questão do ´lastro de sucesso´, em que os seis primeiros colocados levam pesos a mais em seus carros, de acordo com sua posição no campeonato. Ocupando o segundo lugar na tabela de classificação, Felipe levará 25 quilos a mais em seu Stock #121.

“A expetcativa segue sendo boa, apesar de estar carregando bastante peso. E o Velopark é uma pista em que provavelmente o lastro pode prejudicar bastante. Mas, estamos com algumas ideias positivas sobre a etapa e a gente tem conversado muito sobre o entendimento do carro, as possíveis mudanças na pista, e sobre o que podemos fazer para minimizar a questão do peso. Estou muito animado e ansioso para voltar a andar no Velopark”, considera Felipe.

A programação na etapa do Sul do país tem início na sexta-feira (6) com Shakedown e a realização dos treinos livres. No sábado (7) será a vez da classificação, que define o grid de largada, tanto para a Corrida Sprint, que também acontece no sábado, como para a corrida principal, do domingo (8).

