Gaúcho Leist corre em casa na etapa do Velopark na Stock Car

A Stock Car volta ao Rio Grande do Sul neste final de semana, quando visita o Velopark, em Nova Santa Rita, para a disputa da oitava etapa do campeonato. O gaúcho Arthur Leist vive grande expectativa para disputar a sua corrida de casa na temporada em que estreia como titular na mais importante categoria do automobilismo nacional.

Leist chega ao Velopark após obter seu melhor final de semana na Stock Car. Na última etapa, nas ruas de Belo Horizonte, o gaúcho obteve o quarto lugar na corrida principal, além de obter outro top-5 na corrida Sprint e levar o troféu pela melhor volta do final de semana. Para a etapa no circuito mais curto do campeonato, com apenas 2.278 metros, o dono do carro número 81 espera repetir o desempenho demonstrado na capital mineira.

“Correr no Rio Grande do Sul pela Stock Car é muito especial para mim. Sempre tive o sonho de ser profissional do automobilismo e estou realizando neste ano sendo piloto TOYOTA GAZOO Racing. É um privilégio representar essa marca e essas cores. Minha primeira vez inclusive foi com a equipe Full Time no ano passado substituindo o Tony Kanaan em Tarumã, então é sempre bom correr com apoio dos meus amigos e minha família nas arquibancadas”, disse Arthur Leist.

“A expectativa é alta, pois a gente vem de uma etapa muito positiva nas ruas de Belo Horizonte. Eu não sabia o que esperar de correr na rua e foi nosso melhor resultado. Estou trabalhando muito e bastante focado para as próximas etapas. Estamos entrando na reta final do campeonato, e estou feliz com o que a gente fez até agora. Estou ansioso para a corrida no Velopark”, completou o piloto.

A programação da Stock Car no Velopark terá início nesta sexta-feira, quando os pilotos realizam dois treinos livres. O sábado prevê a classificação, a partir das 9h30, e a corrida Sprint, marcada para 14h10. A corrida principal, com 50 minutos de duração, tem largada às 12h30, e contará com transmissão de Band, Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!