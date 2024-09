A Stock Car dá sequência à temporada 2024 neste final de semana com a oitava etapa do campeonato, marcada para o Velopark, em Nova Santa Rita (RS), em uma etapa em que a categoria vai celebrar sua 100ª corrida em terras gaúchas. Piloto da KTF Sports, Cacá Bueno chega embalado pelo pódio obtido na última etapa, em Belo Horizonte (MG), e como piloto em atividade com mais triunfos no estado gaúcho, com dez vitórias.

No circuito de 2.278 metros que recebe a etapa deste final de semana, o pentacampeão venceu três vezes. Cacá é também o único a ter vencido corridas em todos os circuitos gaúchos que já receberam corridas da Stock Car: são três triunfos em Tarumã e em Santa Cruz do Sul, além de um primeiro lugar em Guaporé. O piloto do Chevrolet Cruze número 0 destaca o feito, mas foca em bons resultados neste final de semana.

“O Rio Grande do Sul é um lugar especial para mim, são dez vitórias nos autódromos de lá, o meu tetracampeonato na Stock Car foi conquistado no Velopark. Sobre este ano, nossa equipe tem melhorado, e a gente vem de um final de semana forte em Belo Horizonte, com um pódio. Agora, vamos trabalhar para manter este bom momento, brigar pelas primeiras posições e, quem sabe, aumentar esse número de vitórias”, disse.

A programação no Velopark será aberta na sexta-feira, quando ocorrem os dois treinos livres do final de semana. O sábado contará com a classificação, às 9h30, e a corrida Sprint, com largada às 14h10. A corrida principal da oitava etapa da Stock Car será disputada no domingo, a partir de 12h30, com transmissão de Band, Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

