Carregar reprodutor de áudio

No dia dois de setembro de 1853, o inglês Roger Fenton recebeu um convite diferente. Fotógrafo do influente Museu Britânico, Fenton foi escalado por um jornal londrino para registrar cenas da Guerra da Criméia (1853-1856), uma iniciativa inédita. Surgia ali a profissão de repórter fotográfico, que passou a ser celebrada naquela data.

Entre a fotografia estática desenvolvida por Fenton no Museu Britânico e o dinamismo do fotojornalismo atual, a profissão criou nichos e especializações variadas e muito ricas. Por sua plasticidade e ecletismo, o esporte a motor é um dos setores cuja técnica e possibilidades oferecem um dos contextos mais fecundos para essa profissão. Nesta sexta-feira, em que se celebra o dia destes profissionais, a Stock Car Pro Series decidiu destacar o trabalho de alguns entre os milhares de repórteres fotográficos que já atuaram em suas provas ao longo de mais de quatro décadas de história.

Alguns destes nomes influenciam e criam tendências até hoje para as novas gerações de profissionais da imagem, grande parte deles dedicada à vídeo-reportagem e, mais recentemente, às mídias sociais. Hoje, a Stock e a Fórmula 4 Brasil estão na pista do Velocitta, no Interior de São Paulo, para a realização de novas etapas da temporada. Tudo isso será registrado por alguns dos nomes abaixo que, entre vários outros que cobrem a categoria, estão listados entre os melhores foto-repórteres esportivos do País. Acompanhe a seguir seus relatos sobre os desafios e a emoção que marcaram a execução das fotos que compõem esta matéria.

Bruno Terena

Cena: Título de Daniel Serra, 2017

Data: 17/12/2017

Local: Autódromo de Interlagos

“Foi o primeiro título do Daniel Serra, que depois conquistaria mais dois em sequência. Como eu não tinha nenhum compromisso profissional com o patrocinador dele, resolvi arriscar um ângulo diferente e experimentar o resultado. E deu certo. Esta é uma de minhas imagens de Stock Car favoritas.”

Bruno Terena sobre a foto do primeiro título de Serra: "Resolvi arriscar" Photo by: Bruno Terena

Carsten Horst

Cena: Apresentação da equipe Ipiranga

Data: fevereiro/2021

Local: Sede da equipe (Petrópolis)

“Esta foto de 2021 resume a união e dedicação da nossa equipe. Os membros da equipe ajudaram na produção, posicionamento de luz, água no chão, limpeza. Todos ficaram até tarde para chegarmos nesse resultado e sempre com sorriso no rosto. É um clique que considero coletivo, de todas as nossas mãos juntas.”

Carsten Horst e a apresentação do novo carro: "Esse é um clique coletivo" Photo by: Carsten Horst

Duda Bairros

Cena 01: O maior grid da história

Data: 10/12/2015

Local: Autódromo de Interlagos

“Em 2015 eu sugeri montar essa imagem: todos os 150 carros das categorias da Vicar, promotora do evento. Foi um trabalho complexo. Uma produção dessas exige muita gente e coordenação. Quem viveu essa produção sabe do que eu estou falando. O resultado compensou todo o planejamento e trabalho da nossa equipe.”

Duda: "Quem viveu essa produção sabe do que estou falando" Photo by: Duda Bairros

Duda Bairros

Cena 02: Foto promocional

Data: 07/12/2017

Local: Ponte Estaiada, São Paulo

“Fechamos para o trânsito um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Centenas de pessoas envolvidas, uma super logística, iluminação especial, guindaste, rádios de comunicação enlouquecidos. Uma grande responsabilidade montar essa foto. Foi louco, foi tenso, mas deu certo!”

Duda: "Fechamos para o trânsito um cartão posta de São Paulo" Photo by: Duda Bairros

José Mario Dias

Cena: Cacá Bueno em movimento

Data: 2007

Local: Autódromo de Curitiba

“Passei a viver da fotografia em 2007, quando a Stock tinha um concurso de fotos. Fui ao autódromo com a meta de fazer uma imagem para o concurso. Depois de muitas tentativas, o resultado foi esta foto, muito difícil tecnicamente, que chamou a atenção da Stock para o meu trabalho. Não é a mais bonita, mas certamente é a mais importante da minha carreira”.

José Mário: "Conquistei o prêmio em meu primeiro ano como profissional" Photo by: Jose Mario Dias

Luca Bassani

Cena: Adeus a Jacarepaguá

Data: 15/07/2012

Local: Autódromo de Jacarepaguá

“Estávamos todos tristes por aquela ser a última corrida em Jacarepaguá, que seria demolido. Tentei fazer com que o cenário fosse protagonista da imagem. A cena lembra um pouco um oval americano, com três carros lado a lado. O ambiente, ao fundo, abraça a Stock Car, nesse adeus que demos a um de nossos grandes circuitos”.

Bassani: "Foi o adeus a um de nossos grandes circuitos” Photo by: Luca Bassani

Luís França

Cena: Pódio de Felipe Lapenna

Data: 31/07/2022

Local: Autódromo de Interlagos

“Essa imagem revela a cumplicidade entre a chefe de equipe Bárbara Rodrigues e o piloto Felipe Lapenna. A dedicação dos dois transparece nessa imagem. Minhas fotos não são só sobre a questão estética, mas focam muito na informação, nas pessoas, no momento. E essa imagem traduz a explosão de alegria da equipe naquele pódio.”

França: "A imagem revela a cumplicidade entre a chefe de equipe e o piloto" Photo by: Luis França

Magnus Torquato:

Cena: Público acompanhando a prova

Data: 15/05/2022

Local: Autódromo Velocitta

“Se hoje existem equipes e pilotos profissionais, é por que os fãs torcem e apoiam. Por isso é muito especial retratar o momento em que o público vibra ao primeiro contato com os carros. Essa imagem mostra essa vibração das pessoas ao verem e ouvirem os Stocks rugindo diante deles em alta velocidade. Algo que é sempre emocionante também para quem fotografa”.

Torquato: "A vibração do público ao ver os Stock rugindo diante deles" Photo by: Magnus Torquato

Marcelo Machado de Melo

Cena: A volta da Stock ao Rio de Janeiro

Data: 10/04/2022

Local: Autódromo Galeão

“Escolhi essa foto pela simbologia dela. Após uma década de ausência a Stock disputou uma corrida no Rio de Janeiro. Tivemos que montar um “autódromo inteiro” na pista do aeroporto, em um trabalho intenso e exaustivo. Essa largada é a materialização deste esforço, uma homenagem a essa façanha. Longe de ser a foto mais bonita ou plástica, ela é um símbolo dessa vitória”.

Melo: "Essa largada é a materialização do esforço para corrermos no Galeão" Photo by: Marcelo Machado de Melo

Miguel Costa Jr.

Cena: Acidente entre Luís Carreira Jr. e Gualter Salles

Data: 03/07/2005

Local: Autódromo de Interlagos

“Eu estava posicionado na segunda parte de S do Senna. Preparei a câmera para enquadrar os carros na saída da curva, vista por trás. Procurei fechar a imagem no momento certo, e então aconteceu este acidente. Essa é a importância de estar preparado para um bom click. Além da registrar o fato, acredito ter conseguido uma imagem bastante plástica e interessante do nosso esporte.”

Costa Jr.: "Uma imagem plástica e interessante do nosso esporte" Photo by: Miguel Costa Jr/ Divulga

Rafael Gagliano

Cena: Tensão em Interlagos

Data: 12/12/2021

Local: Autódromo de Interlagos

"Essa foto registrou um momento de muita tensão. Rafael Suzuki parou no Laranjinha com o carro em chamas. Quando ele saiu do cockpit, o Stock começou a descer de ré sem controle, atravessando a pista. Foi então que um diretor da CBA iniciou uma longa corrida a pé para tentar impedir uma tragédia. Sozinho, ele evitou o pior."

Gagliano: "Sozinho, o diretor da CBA evitou o pior" Photo by: Rafael Gagliano

Rodrigo Guimarães

Cena 01: Alegria e espanto

Data: 20/03/2022

Local: Autódromo de Goiânia

"Esta é uma foto muito significativa. Ela mostra o pessoal da equipe Blau reagindo, com aquela sensação de espanto e alegria. Um dia antes, o carro do Diego Nunes pegou fogo no treino. Tudo parecia perdido, mas a equipe varou a madrugada para consertar. Conseguiram colocá-lo na pista e, no dia seguinte, Diego retribuiu com um pódio. Essa imagem é a prova de que automobilismo é um esporte coletivo".

Guimarães: "Uma imagem que é a prova de que automobilismo é um esporte coletivo" Photo by: Rodrigo Guimarães

Rodrigo Guimarães

Cena 02: Título de Gabriel Casagrande, 2021

Data: 12/12/2021

Local: Autódromo de Interlagos

“Nessa foto deu tudo certo: mesmo com a multidão e agitação em volta, Gabriel comemorou em uma posição perfeita, a 45 graus, que é um ângulo que eu gosto de registrar. Com o detalhe que deu para enquadrá-lo entre os prédios de Interlagos. Ficou uma foto limpa, bonita, à altura do momento histórico.”

Guimarães: "Uma foto limpa, à altura do momento histórico” Photo by: Rodrigo Guimarães

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: