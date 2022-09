Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car realizou nesta sexta-feira (02) o único treino livre do dia no Velocitta, em preparação à rodada dupla que acontecerá no domingo.

Vivendo boa fase, Felipe Lapenna apareceu nos segundos finais da sessão e marcou 1min31s629, superando Daniel Serra, o segundo colocado, em 0s252. Guilherme Salas fez a terceira melhor marca, a 0s379 de Lapenna.

Ricardo Zonta foi o quarto colocado, sendo ele também o mais rápido do primeiro grupo e sustentando os seus 1min32s034 até os últimos três minutos.

O atual líder do campeonato, Gabriel Casagrande, foi apenas o 11º colocado. Matías Rossi, o terceiro no certame, foi o 18º.

O argentino Julián Santero surpreendeu e foi o quinto colocado. O piloto faz sua estreia na Stock Car, fazendo parte do programa da Toyota Gazoo Racing que ‘roda’ pilotos em um dos carros da equipe Full Time.

Neste sábado, às 8h25 acontece o segundo treino livre. Mais tarde, às 13h30, o grid de largada será definido com o treino de classificação. A largada da primeira, de duas corridas, será no domingo, às 13h10. Quali e provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Tempo/Dif. 1 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:31.629 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 0,252 3 85 Guilherme Salas KTF Racing 0,379 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 0,405 5 68 Julian Santero Full Time Sports 0,451 6 28 Galid Osman Shell V-Power 0,477 7 51 Átila Abreu Shell V-Power 0,482 8 70 Diego Nunes Blau Motorsport 0,544 9 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 0,707 10 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 0,715 11 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 0,758 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport 0,807 13 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 0,835 14 12 Lucas Foresti KTF Sports 0,836 15 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 0,858 16 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 0,875 17 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 0,895 18 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 0,932 19 121 Felipe Baptista KTF Racing 1,000 20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1,008 21 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1,026 22 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1,187 23 3 Digo Baptista Crown Racing 1,211 24 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1,319 25 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1,553 26 0 Cacá Bueno Crown Racing 1,782 27 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1,840 28 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1,897 29 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 2,192 30 32 Rafael Martins Motul TMG Racing 2,949 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 3,444

