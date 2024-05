Especulado como possível substituto do norte-americano Logan Sargeant, da Williams, para o restante da Fórmula 1 2024 -- além de ser apontado como sucessor do britânico Lewis Hamilton na Mercedes --, o italiano Andrea Kimi Antonelli fará teste privado com as Flechas de Prata de 2022 em Silverstone.

Trata-se de mais uma atividade do jovem de 17 anos em sua preparação para um futuro na F1 -- piloto júnior da Mercedes e atual campeão da Fórmula 3 Regional Europeia, Antonelli 'pulou' a FIA F3 e disputa a F2 com a equipe Prema em 2024, enquanto é ventilado na categoria máxima já para 2024 ou para 2025.

A informação do teste de Kimi na Grã-Bretanha é do portal alemão Auto Motor und Sport, que reporta ainda que o germânico Mick Schumacher, reserva da Mercedes e ex-titular da Haas na F1, terá um papel importante na atividade. Com o alemão já tendo feito um teste na pista britânica, a ideia é comparar o desempenho dos dois afiliados às Flechas de Prata.

Andrea já guiou o W13 de 2022 em Ímola (acima) no começo deste mês de maio, além de anteriormente ter testado o W12 de 2021 no Red Bull Ring, em abril. A performance do jovem teria agradado, aumentando o rumor de troca de Logan por Kimi -- há um porém: a idade para ter a superlicença da F1.

Nico Hulkenberg com salário maior na Sauber / Audi

Substituto de Mick na Haas a partir de 2023, após Schumacher não ter agradado em 2021 e 2022, o também alemão Nico Hulkenberg deixará a equipe norte-americana em 2025, quando se juntará à Sauber.

O experiente germânico assinou contrato plurianual com o novo time, que se transformará em Audi a partir de 2026. E, segundo o Bild, da Alemanha, 'Hulk' ganhará significativamente mais na nova casa: de acordo com o jornal, seus vencimentos vão de € 2 milhões (cerca de R$ 11,1 mi) para € 5 mi (R$ 27,8 mi).

