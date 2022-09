Stock Car: Santero surpreende e lidera TL2 no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realizou nesta manhã o segundo treino livre, válido pela oitava etapa do campeonato de 2022, no Velocitta. Com as temperaturas subindo gradativamente, quem se deu melhor foi o estreante do fim de semana, Julián Santero, que cravou 1min31s252, a 0s031 de Cesar Ramos, o segundo colocado.

Ricardo Zonta foi o terceiro colocado, seguido de Julio Campos, o melhor Chevrolet da sessão.

O atual líder, Gabriel Casagrande fez o 10º melhor tempo e Daniel Serra, o vice-líder, o 13º.

O treino foi marcado pela bandeira vermelha ocasionada pelo estouro de motor de Ricardo Maurício, com cerca de 20 minutos de paralisação por causa do tempo necessário para a limpeza da pista.

O treino de classificação acontece neste sábado, às 13h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultados

Pos # Piloto Equipe Melhor volta Voltas Dif. 1 68 Julian Santero Full Time Sports 1:31.252 11 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:31.283 12 0,031 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:31.378 14 0,126 4 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:31.478 11 0,226 5 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:31.481 8 0,229 6 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:31.617 10 0,365 7 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:31.624 13 0,372 8 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:31.643 12 0,391 9 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 1:31.679 12 0,427 10 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 1:31.747 10 0,495 11 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:31.790 13 0,538 12 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:31.800 11 0,548 13 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:31.815 6 0,563 14 3 Digo Baptista Crown Racing 1:31.910 12 0,658 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:31.998 13 0,746 16 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:32.008 12 0,756 17 70 Diego Nunes Blau Motorsport 1:32.018 7 0,766 18 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1:32.023 13 0,771 19 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:32.036 13 0,784 20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:32.056 13 0,804 21 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:32.064 11 0,812 22 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1:32.071 11 0,819 23 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 1:32.148 13 0,896 24 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1:32.165 13 0,913 25 28 Galid Osman Shell V-Power 1:32.254 10 1,002 26 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:32.353 12 1,101 27 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 1:32.533 8 1,281 28 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:32.549 7 1,297 29 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:32.575 2 1,323 30 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:32.903 9 1,651 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 1:34.890 12 3,638

