A equipe Jota garantiu neste sábado sua primeira vitória geral no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em uma agitada 6h de Spa-Francorchamps, marcada pelo acidente envolvendo um hipercarro Cadillac e o GT3 BMW do trio de Augusto Farfus.

Will Stevens e Callum Ilott garantiram a primeira vitória da era Hypercar para a Jota em uma dobradinha para o Porsche 963 LMDh, terminando 12s363 à frente do carro #6 da Penske Porsche Motorsport, compartilhado por Laurens Vanthoor, Andre Lotterer e Kevin Estre.

Tendo feito um reabastecimento pouco antes da longa bandeira vermelha, de 1h44min de duração, causada quando o Cadillac V-Series.R LMDh de Earl Bamber bateu no BMW M4 GT3 da WRT de Sean Gelael, do trio de Farfus, na reta Kemmel, fazendo com que os dois carros fossem parar nas barreiras, foi crucial para colocar os Porsches na liderança do pelotão e impedir que a Ferrari conquistasse sua primeira vitória desde Le Mans, no ano passado.

Lotterer estava à frente de Ilott antes de suas paradas na quinta e sexta posições, com os carros saindo na ordem inversa.

Naquele momento, um final 1-2 para os Hypercars 499P Le Mans da marca italiana estava em jogo, com Alessandro Pier Guidi no carro #51 liderando à frente do #50 de Antonio Fuoco, que largou na parte de trás do grid dos Hypercars depois de perder todos os seus tempos de qualificação por correr abaixo do peso.

Mas a corrida virou de cabeça para baixo devido a um erro de julgamento de Bamber, quando o neozelandês tentou uma manobra para subir para terceiro contra o Proton Competition 963 de Neel Jani, o que provocou um violento acidente e um longo atraso enquanto as barreiras eram reparadas.

As equipes foram autorizadas a trocar os pneus no grid para o reinício do safety car, mas a Ferrari #51 líder foi forçada a fazer um serviço de emergência antes de fazer uma nova parada após o retorno à pista.

Com Ilott e Estre, do Porsche #6, precisando de apenas mais uma parada no restante da corrida, eles poderiam controlar os procedimentos quando a pista ficasse verde, mas Estre nunca esteve em posição de desafiar a equipe britânica, que dirigia em dupla pelo fato de Norman Nato ter priorizado a Fórmula E em Berlim.

Estre foi forçado a ir para o box uma volta antes de Ilott, e a aposta em quatro pneus na última parada não foi suficiente para colocá-lo de volta em posição de igualdade, já que o carro da Jota foi ganhando quilometragem na pista.

A parada de emergência sob o safety car no reinício significou que o carro #50 que Fuoco compartilhava com Nicklas Nielsen e Miguel Molina completou o pódio, enquanto Pier Guidi lutou para ultrapassar Kamui Kobayashi no Toyota GR010 HYBRID LMH #7 para terminar em quarto.

Porsche também faz dobradinha na LMGT3:

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Foto de: JEP / Motorsport Images

Na classe LMGT3, a Manthey Racing conseguiu uma notável dobradinha, mais uma para a Porsche, depois que o Lamborghini Huracan da Iron Lynx, que liderava na última volta, teve que ir para os boxes para abastecer.

Franck Perera estava pronto para uma primeira vitória históricadepois de perseguir a McLaren United Autosports de Gregoire Saucy, mas não tinha energia suficiente para completar a última volta sem ter que fazer um "splash-and-go".

Com isso, a liderança passou para o Porsche da PureRxcing Manthey, que havia sido reconstruído após o forte acidente de Alexander Malykhin na classificação, mas Klaus Bachler também estava com pouco combustível.

Como resultado, ele não lutou muito, pois seu companheiro de equipe, Richard Lietz, no carro Manthey EMA, apareceu em seus retrovisores e o austríaco ultrapassou seu compatriota em Les Combes antes de voltar para casa com uma vitória de 1s298.

Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin eram a equipe líder antes da bandeira vermelha e, no início, caíram no fundo do pelotão quando Schuring parou na largada para dar lugar a Lietz.

Mas o Porsche permaneceu na briga e avançou constantemente, à medida que os que haviam consumido combustível antes da bandeira vermelha ficavam com pouca carga.

Bachler, Malykhin e Joel Sturm completaram sua improvável recuperação para terminar em segundo, à frente de Perera, Matteo Cressoni e Claudio Schiavone.

O Lamborghini da Iron Dames, que fez a pole com Sarah Bovy, dominou as fases iniciais da corrida, mas teve sua vantagem de 40s anulada por um safety car acionado quando o segundo Jota Porsche 963 de Phil Hanson foi atingido por trás pelo BMW M Hybrid V8 de Rene Rast e bateu no BMW WRT de Ahmad Al Harthy, causando também danos à barreira.

O carro 100% feminino que Bovy dividia com Rahel Frey e Michelle Gatting ainda parecia um candidato à vitória e liderava após o reinício, mas uma troca lenta de pneus deixou Gatting atrás de Perera, antes que ela também tivesse que fazer uma manobra final enquanto pressionava Bachler pelo segundo lugar.

No final, a Dames ficou em quarto lugar, à frente da McLaren de Saucy, James Cottingham e Nicolas Costa.

WEC Spa - Resultados da corrida:

