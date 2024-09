A oitava etapa da Stock Car será especial para um dos mais experientes pilotos do grid da categoria. Átila Abreu vai completar 300 largadas no mais importante campeonato do automobilismo brasileiro neste final de semana, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O piloto estreou na categoria em 2006, e é titular na categoria desde 2008.

Ao longo de sua trajetória na Stock Car, Átila possui nada menos do que 19 vitórias, uma delas obtida no ano passado, justamente no Velopark. O piloto celebra a marca de 300 largadas na categoria, mas admite pensar em uma eventual briga por vitória no menor circuito da temporada, com apenas 2.278 metros.

“Vou completar 300 corridas na Stock Car, que é um número incrível. Mas, para mim, a corrida mais importante é sempre a próxima. E como a próxima é no Velopark, o objetivo deste final de semana é brigar por um bom resultado e, se possível, repetir a vitória do ano passado lá”, diz Átila.

A programação da Stock Car no Velopark terá início nesta sexta-feira, quando os pilotos realizam dois treinos livres. O sábado prevê a classificação, a partir das 9h30, e a corrida Sprint, marcada para 14h10. A corrida principal, com 50 minutos de duração, tem largada às 12h30, e contará com transmissão de Band, Sportv, Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

Números da carreira de Átila Abreu:

Corrida de estreia: Buenos Aires (2006)

Primeira vitória: Ribeirão Preto (2010)

Primeiro pódio: Campo Grande (2008), com um terceiro lugar

Primeira pole position: Campo Grande (2009)

Vitórias: 19

Pódios: 46

Poles positions: 10

Melhores voltas: 5

Melhor resultado em um campeonato: vice-campeão (2014)

