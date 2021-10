Stock Car: Nunes lidera TL2 no Velocitta; Casagrande é 2º

Diego Nunes foi o mais rápido no segundo treino livre da Stock Car Pro Series no Velocitta, pela 10ª etapa da temporada 2021. E na sessão que antecedeu a classificação deste sábado, o líder do campeonato, Gabriel Casagrande foi o segundo, enquanto Ricardo Zonta seguiu mostrando força, ao se colocar novamente em terceiro.

Assim como no TL1, liderado por Felipe Lapenna, tivemos dois Chevrolet Cruze nas primeiras posições. Nunes, da Blau, foi o mais rápido ao marcar 01min31s815, o tempo mais rápido do fim de semana até aqui. Em segundo, 0s148 atrás, ficou o líder Casagrande, da AMattheis, enquanto Zonta voltou a ser o mais rápido entre os Corollas, a 0s296 de Nunes.

Vice-líder do campeonato, Daniel Serra terminou a sessão em décimo, logo atrás de Bruno Baptista.

A Stock Car Pro Series realiza neste sábado a classificação que define o grid de largada para a corrida 1 do domingo. A sessão acontece a partir das 15h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Líder Voltas 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.815 - 10 2 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:31.963 0.148 12 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:32.111 0.296 14 4 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:32.192 0.377 11 5 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:32.240 0.425 11 6 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.303 0.488 10 7 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.303 0.488 9 8 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:32.309 0.494 12 9 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:32.348 0.533 11 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:32.365 0.550 11 11 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:32.372 0.557 12 12 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:32.387 0.572 10 13 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:32.430 0.615 12 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:32.457 0.642 11 15 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:32.534 0.719 12 16 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:32.638 0.823 13 17 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:32.647 0.832 13 18 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:32.655 0.840 15 19 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:32.776 0.961 11 20 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:32.796 0.981 9 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:32.883 1.068 12 22 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:32.895 1.080 11 23 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:32.970 1.155 12 24 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:33.142 1.327 11 25 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:33.205 1.390 11 26 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:33.284 1.469 10 27 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:33.489 1.674 12 28 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:33.585 1.770 13 29 128 Danilo Dirani Scuderia CJ Corolla 1:33.937 2.122 13 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:34.403 2.588 13 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:35.412 3.597 14

