Chegou a hora de conhecermos o grid de largada da corrida 1 da Stock Car Pro Series no Velocitta! A principal categoria do automobilismo nacional corre pela segunda vez no ano no autódromo de Mogi Guaçu, localizado no interior de São Paulo, agora válido pela 10ª etapa da temporada 2021.

Neste sábado, já foram realizadas duas sessões de treinos livres, com Felipe Lapenna liderando o TL1, enquanto Diego Nunes foi o mais rápido no TL2, fazendo ainda o melhor tempo do dia até aqui. Mas o novo líder do campeonato, Gabriel Casagrande, não ficou longe, terminando em segundo no treino realizado agora a pouco.

Casagrande lidera, com 278 pontos, tendo Daniel Serra em segundo, com 262. Rubens Barrichello é o terceiro, com 234 pontos, apenas três à frente de Ricardo Maurício, que fez história na passagem pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com 218, Cesar Ramos fecha o top 5.

Lembrando que as corridas da Stock Car Pro Series no Velocitta acontecem no domingo, a partir das 13h10, com transmissão ao vivo do Motorsport.com em português, inglês e em russo!. Não perca!

Confira abaixo a transmissão em português da classificação da Stock Car Pro Series no Velocitta:

