Stock Car: Osman e Casagrande vão para a R.Mattheis em 2020

Galid Osman, atualmente na Full Time, e Gabriel Casagrande, que corre pela Crown Racing neste ano, estarão na equipe R.Mattheis na temporada 2020 da Stock Car. Desta forma, ambos defenderão a escuderia co-irmã do time de Andreas Mattheis, prestigiado chefe da categoria.

A R.Mattheis, chefiada por Rodolpho, filho de Andreas, atualmente conta com Julio Campos e Valdeno Brito e, no ano que vem, perderá o apoio da patrocinadora Prati-Donaduzzi, empresa farmacêutica paranaense.

Assim, as chegadas de Osman e Casagrande representam, além do aspecto esportivo, um importante aporte de patrocínios à já tradicional equipe da categoria máxima do automobilismo nacional.

Osman, que tem o apoio da Shell, e Casagrande, que traz consigo marcas como as Baterias Júpiter, darão a tranquilidade para a continuidade do trabalho da R.Mattheis, em período de transição em meio à saída do atual patrocinador.

Além de tudo, Rodolpho Mattheis contará com dois pilotos de alto nível em 2020. Osman, que defendeu a A.Mattheis no passado, já largou da pole sob o 'comando' Andreas, conquistando bons resultados. E Casagrande faz grande temporada em 2019, com vitória, pole e sequência de pódios.

Osman celebrou o acerto: "Estou muito feliz de voltar para lá, uma equipe que já conheço. Andei lá em 2017 na equipe irmã, que é igual. Uma equipe que está muito forte esse ano, uma das mais fortes da categoria. Em 2017, no meu primeiro e único ano com eles, tive ótimos resultados, com pódio em Tarumã, pole position, larguei várias vezes no Q3".

"Tenho certeza de que será um grande ano. Quero agradecer a todos da equipe Full Time, ao Maurício Ferreira, a todos os mecânicos. É uma equipe fantástica, estamos encerrando mais um ciclo, mas deixando as portas abertas", completou Osman.

Rodolpho Mattheis também comemorou as contratações: "Vai ser uma grande honra ter de volta a Shell no nosso time. Tivemos uma parceria entre 2012 e 2016, foram cinco temporadas de muito sucesso, muitas vitórias, e espero representar bem as cores da marca na pista. Representar uma multinacional como a Shell é uma grande responsabilidade, então vamos trabalhar muito duro para colocar o Galid nas primeiras posições".

"Tivemos uma experiência com o Galid há dois anos, e foi muito positiva, com pole, briga por vitórias. Já temos um banco de dados dele, e isso vai ajudar a acelerar o processo para conseguirmos ter êxito nessa missão de colocar o Galid o mais à frente possível. Com consistência e regularidade temos tudo para fazer um bom campeonato, pelo menos o colocando no top-10".

"Em relação a 2020, com as mudanças, a expectativa é de que os carros tenham o máximo possível de igualdade entre as duas montadoras. Quando vem uma marca nova, sempre há uma pequena diferença na aerodinâmica, mas o trabalho que a Vicar vem fazendo para equalizar a aerodinâmica será fundamental para termos o mesmo nível de competitividade atual no campeonato. Espero que tenhamos um campeonato com igualdade, estou bastante positivo".

Casagrande foi exaltado por sua futura ex-equipe. “Essa temporada tem sido muito especial para nós e o Gabriel teve papel fundamental para que a Crown Racing conquistasse tantos resultados importantes e evoluísse muito ao longo do ano”, disse Duda Pamplona, chefe de equipe da Crown Racing.

William Lube, também chefe da Crown Racing, reforçou os ganhos da parceria para os dois lados: "Tivemos um ano com nossos 4 carros sendo bem competitivos e o Gabriel mostrou seu talento com pódios, poles e vitória. Desejamos muito sucesso ao Gabriel na sequência da carreira dele".

Casagrande também agradeceu a parceria: “Tem sido um ano muito especial na minha carreira com muitas conquistas, pódios em sequência, vitória e duas poles. Agradeço a todos da Crown Racing pelo trabalho e vamos buscar mais um ótimo resultado na final em Interlagos para fechar a temporada da melhor maneira possível”.

Gerente de Motorsport da Shell, Vicente Sfeir foi outro a comentar a ida de Osman para a R.Mattheis: "É engraçado como o mundo dá voltas, é importante deixar portas abertas por onde passamos. Assim como a Shell e eu, o Galid também está retornando para a Mattheis, com a estrutura liderada pelo Rodolpho, na qual a Shell esteve por alguns anos na Stock Car. Uma equipe extremamente competente, lá obtivemos algumas vitórias, dobradinhas. Um histórico muito positivo de trabalho com o Rodolpho, e tenho certeza de que o Galid vai colher muitos frutos nessa relação."

