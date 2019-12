Goiânia recebeu a Stock Car pela segunda vez em 2019 e com a rodada acontecendo no berço de muitas duplas sertanejas e da ‘sofrência’, o Motorsport.com perguntou a alguns pilotos do grid da maior categoria do automobilismo brasileiro qual era o papel da música em suas vidas e carreiras.

Para quem achou que o rock’n roll seria maioria, se enganou. Confira no vídeo abaixo como Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Felipe Fraga, Lucas Foresti e Galid Osman se saíram.

