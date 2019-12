A Stock Car encerrará a temporada 2019 no próximo fim de semana, com a decisão em Interlagos. Mas os trabalhos para 2020 já começaram, sobretudo pelo novo tipo de carro que a categoria terá no próximo campeonato.

Para absorver as novidades técnicas, a equipe caçula do grid, a KTF Sports, inaugurou sua sede completa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. A festa aconteceu no próprio local de trabalho de pilotos e membros das equipes que atuam na Stock Car, Stock Light e no kartismo.

O prédio é divido em quatro pavimentos, com oficinas contando com equipamentos modernos, além de áreas para reuniões de estratégia, uma academia completa, simulador de última geração, áreas de lazer, como um autorama com o traçado de Interlagos, além de dormitórios para aqueles que necessitam de treinamento intensivo de vários dias.

Também foi na nova sede da KTF que foi gravado o reality show Next Season, que estará na tela do Fox Sports e da Amazon Prime em fevereiro, dando um lugar ao vencedor na Stock Light de 2020.

“Um dos motivos de eu ter vindo para a KTF é que eu sabia desse projeto que eles tinham”, disse Diego Nunes, atual piloto na Stock Car. “Tenho longa experiência, inclusive de Europa, com a Minardi, vindo da F1, quando estive na GP2 e Fórmula 3000 Europeia. Eu nunca vi nada parecido.”

O CEO da KTF, Enzo Bortoleto, de apenas 21 anos, falou também sobre o que representa a inauguração da nova sede da equipe e quais são as pretensões do time.

“Para nós, é o começo de uma nova história, de uma nova equipe, de uma nova família. Passamos mais tempo aqui dentro do que em casa e um tem que entender o outro, então é realmente uma família. A KTF, que significa Kart, Turismo e Fórmula, mostra que vem desde a base preparando esses pilotos e tentamos fazer da melhor maneira possível.”

“Ah, porque um prédio? Para atender os pilotos, para atender os colaboradores da melhor forma. Além de gerir os patrocinadores. Fazer eventos aqui, para eles entenderem como é importante estarem relacionados com essa equipe, quando eles estão envolvidos com uma empresa assim.”

“Acho que os pilotos vão conseguir melhorar mais, foi um pouco do que eu vivi na Europa, do que eu tive da parte de academia, de simulação, e a ideia é justamente essa, de trazer os pilotos para cá para chegar na pista com tudo pronto, tanto ele, como o engenheiro, para maximizar nosso fim de semana.”

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

