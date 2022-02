Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car abre a temporada 2022 no dia 13 de fevereiro trazendo de volta um dos eventos mais aguardados por pilotos, equipes e fãs da principal categoria do automobilismo brasileiro. A Corrida de Duplas volta ao calendário pela primeira vez desde 2018. Na prova, os pilotos titulares dividem seus carros com pilotos convidados, o que traz uma variedade de novos competidores na Stock Car e nomes consagrados no automobilismo brasileiro e mundial.

A equipe Hot Car Competições, que recentemente anunciou a manutenção de sua dupla titular com Tuca Antoniazi e Felipe Lapenna, já decidiu junto de seus pilotos quais serão as duplas formadas para a abertura da temporada no dia 13. Tuca Antoniazi terá André Moraes Júnior como parceiro no Chevrolet Cruze #54 e o pernambucano Sergio Ramalho irá formar dupla com Felipe Lapenna no carro #110.

Tuca Antoniazi terá a companhia de André Moraes Júnior, de 22 anos, que já havia sido anunciado como terceiro piloto da equipe. Tuca, em sua terceira temporada completa na Stock Car, vai disputar pela primeira vez a Corrida de Duplas.

“É um evento maravilhoso que a Stock Car criou e é um privilégio poder participar disso. Muita gente traz pilotos estrangeiros, consagrados, conhecidos, e eu preferi trazer gente nova. O André é um menino talentoso, campeão, sabe trabalhar em equipe, tem muita experiência em provas de longa duração, em dividir o carro com outros pilotos. Por isso a minha expectativa é muito boa para esta abertura de temporada”, disse Tuca.

André fará sua estreia na Stock Car. “Estou imensamente feliz e grato por esta grande oportunidade de defender mais uma vez a Hot Car, equipe da qual já fiz parte há alguns anos. Vai ser o meu primeiro contato com o carro, e a equipe vem fazendo um ótimo trabalho dentro e fora das pistas. Por outro lado, eu praticamente aprendi a guiar em Interlagos, então creio que a junção destes dois fatores vai me ajudar a encurtar bastante o caminho do aprendizado durante o fim de semana. Enquanto isso, já estamos nos preparando e estudando para chegar nos treinos já com uma boa noção e me adaptar ao carro o mais rápido possível”, comentou André, atual campeão brasileiro de Endurance na classe GT4, e que busca colher bons frutos para retribuir a confiança da equipe."

Felipe Lapenna traz um velho amigo das pistas. “O Sérgio é um amigo de longa data e um cara bem rápido, competitivo e vencedor. É um cara nota dez. Estou feliz e ansioso por correr com ele e buscar um ótimo resultado para a equipe”, afirmou.

O pernambucano Sérgio Ramalho, de 32 anos, disputou a GT Sprint Race em 2021, conquistando pole positions, vitórias e pódios, e tem experiência em diversas categorias. “Estou muito feliz em finalmente estar na Stock Car, mesmo que seja na Corrida de Duplas, que é um evento sensacional. Estou muito agradecido ao Felipe e à Babi (Rodrigues, chefe da equipe) pelo convite. Vou fazer o meu melhor, com muita vontade. A expectativa é de um bom desempenho e espero uma grande estreia”, aponta o piloto de Recife (PE).

Chefe da equipe, Babi Rodrigues avalia as escolhas como positivas, mesmo com dois convidados que farão suas estreias na Stock Car. “São pilotos com experiência, que têm já um bom tempo de automobilismo, com carros potentes e corridas de endurance, o que neste caso é um fator adicional de experiência. O Tuca e o André formarão uma ótima dupla, assim como o Felipe e o Sérgio, que já correram juntos em outras categorias”, afirmou.

“Estamos muito empolgados com o desafio. Será a primeira vez que a Hot Car disputa a Corrida de Duplas nesta nova fase da equipe e desde já estamos nos preparando bastante. O evento é um espetáculo, e é uma pena – embora compreensível e necessário – que não vamos ter público em Interlagos. Mas o fã da Stock Car pode preparar a pipoca para acompanhar uma grande corrida na tela da TV”, finalizou.

A Corrida de Duplas – bem como o campeonato todo – terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV, YouTube oficial da Stock Car e Autovídeos, com cobertura completa no Motorsport.com. A temporada terá 10 finais de semana com 12 etapas, com início em 13 de fevereiro.



Confira o calendário da Stock Car Pro Series 2022:

13/02: São Paulo (SP) – Interlagos, Corrida de Duplas

20/03: Goiânia (GO) – Circuito Oval

10/04: Rio de Janeiro (RJ) – GP Galeão

15/05: Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

02/07: Brasília (DF)

03/07: Brasília (DF)

31/07: São Paulo (SP) – Interlagos

04/09: Rio Grande do Sul – local a confirmar

25/09: Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

22/10: Goiânia (GO) – Circuito misto

23/10: Goiânia (GO) – Circuito misto

20/11: Brasília (DF)

