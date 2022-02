Carregar reprodutor de áudio

Tradicional protagonista na Stock Car, o piloto sorocabano Átila Abreu fará dupla com o versátil Renan Guerra na prova de abertura da temporada 2002, marcada para o dia 13 de fevereiro em Interlagos, São Paulo-SP.

Átila Abreu e Renan Guerra, parceiros na Corrida de Duplas da Stock Car 2022 Photo by: Divulgacao

Coqueluche da história recente da maior categoria do esporte a motor no Brasil e na América do Sul, a Corrida de Duplas retorna em 2022 para iniciar uma temporada cheia de novidades como uma etapa no Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro-RJ) e provas em Brasília-DF. Átila e Renan se conhecem de longa data, tendo inclusive disputado corridas no Campeonato Brasileiro de Endurance e Porsche Cup.

Natural de São Paulo, Renan é conhecido nas pistas brasileiras pela facilidade de adaptação aos mais variados carros de competição. Ele tem 32 anos de idade e ostenta em seu currículo títulos da Spyder Race Paulista (2007), Endurance Brasil na classe GT4 (2019) e Mil Milhas do Brasil (2020).

Átila é um dos maiores vencedores no atual grid da Stock Car Pro Series. Vice-campeão em 2014, já foi estreante do ano, duas vezes terceiro colocado no campeonato brasileiro, recordista em poles e vitórias em uma mesma temporada e vencedor do prêmio de melhor ultrapassagem do ano. O regulamento particular da Corrida de Duplas será anunciado pela Stock Car Pro Series na próxima semana.

“Feliz em ter o Renan Guerra correndo comigo em Interlagos. Pouca gente sabe, mas ele seria meu convidado em 2020 antes da pandemia, por isso fiz questão de reforçar esse convite e seguir com o planejamento que havíamos feito lá em 2020", disse Átila.

"O motivo pelo meu convite para ele é por ser um cara novo, que não andou no carro ainda, com isso a gente leva menos peso do que os outros e teremos mais tempo de treino. Em questão de pré-temporada isso é ótimo, pois quanto mais tempo dentro do carro, melhor!", seguiu o sorocabano.

"É um carro novo, foram poucos pilotos que andaram nessa nova geração, quem andou antes de 2020 vai encontrar um carro completamente diferente do que era, isso vai equiparar o nível de todos. O Renan é um piloto muito rápido, já andamos juntos em outras categorias e isso agregou muito ao convite. É um cara muito inteligente, muito coerente e centrado. Além do mais, estar nessa corrida é uma oportunidade incrível para mostrar toda a capacidade e o talento que ele tem."

"Fico feliz em poder proporcionar isso para ele. O Renan se adapta muito bem aos diferentes tipos de carro, andou em protótipos, carros com e sem ABS, Porsche, Opala, Stock Light. Esse fato ajuda a se adaptar rápido aos diferentes carros e isso pode somar muito, já que Interlagos é uma pista que todos conhecem bem. Estou empolgado para essa etapa, animado em por o carro na pista e ver o quanto conseguimos evoluir da última etapa para hoje", completou o piloto Shell.

Guerra também deu sua palavra. “Primeiramente quero agradecer muito ao Átila e ao Polenta por confiarem no meu trabalho. Eles estão me ajudando a realizar um sonho de carreira que é pilotar o carro da Stock Car e em uma equipe muito organizada. Conheço o Polenta de outros tempos e sei da capacidade e do profissionalismo dele. O Átila é um piloto muito profissional também", afirmou Renan.

"Admiro ele tanto dentro quanto fora das pistas, um piloto muito rápido e um cara que sabe lidar com patrocinadores como nenhum outro. Considero esse fim de semana como o mais importante da minha carreira até aqui. Espero usar essa experiência para aprender o máximo que puder. Estou muito focado na preparação para essa corrida e espero conseguir ajudar o Átila com o maior número de pontos possíveis em Interlagos", completou.

