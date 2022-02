Carregar reprodutor de áudio

Júlio Campos já definiu seu companheiro para a Corrida de Duplas, prova que volta ao calendário da Stock Car em 2022 em Interlagos, São Paulo (SP). O paranaense da Lubrax | Podium vai correr com Marçal Müller, campeão da Porsche Cup em 2017 e 2019 e vice da última temporada.

Marçal Muller será o parceiro de Julio Campos na Corrida de Duplas da Stock Car 2022 Photo by: Bruno Terena

Os dois já dividiram curvas no Império Endurance Brasil, onde Campos compete com um Mercedes e Marçal acelera uma Ferrari, mas vão competir juntos pela primeira vez. “Muito feliz de termos conseguido um piloto da qualidade do Marçal para iniciar nossa campanha”, destacou Campos.

"Tivemos um início de campeonato difícil em 2021 e começamos a alinhar as coisas da forma que desejamos com a temporada em andamento. Conseguimos várias colocações entre os cinco melhores, fomos ao pódio e queremos que isso ocorra desde o início da temporada neste ano. Para isso, nada melhor do que começar com um piloto qualificado, mesmo que estreante, em uma prova tão equilibrada como deve ser a Corrida de Duplas”, analisou.

Já Müller comemorou a chance de estrear na Stock Car após tantos anos em carros de gran turismo. “Quero agradecer a toda a equipe e ao Júlio por terem me escolhido. Sempre almejei participar de alguma prova na categoria e será uma realização para mim participar deste evento”, disse.

“É uma responsabilidade grande, pois não conheço o carro e vai ser só um fim de semana, com poucos treinos, para me adaptar. Mas estou confiante, acho que estou num momento bom e espero fazer uma boa prova e somar o máximo de pontos possíveis para a equipe”, encerrou Müller.

A Corrida de Duplas acontece no próximo dia 13 de fevereiro e será a primeira de 12 etapas da categoria em 2022. A prova terá transmissão em TV aberta para todo o país pela Band, bem como cobertura ao vivo pela internet. A programação ainda será anunciada pela categoria.

Confira o calendário da Stock Car Pro Series 2022:

13/02: São Paulo (SP) – Interlagos, Corrida de Duplas

20/03: Goiânia (GO) – Circuito Oval

10/04: Rio de Janeiro (RJ) – GP Galeão

15/05: Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

02/07: Brasília (DF)

03/07: Brasília (DF)

31/07: São Paulo (SP) – Interlagos

04/09: Rio Grande do Sul – local a confirmar

25/09: Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

22/10: Goiânia (GO) – Circuito misto

23/10: Goiânia (GO) – Circuito misto

20/11: Brasília (DF)

