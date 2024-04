F1: Verstappen vence corrida sprint com final eletrizante na China

Na meia-noite deste sábado, foi dada a largada para a sprint do GP da China, palco da primeira 'corrida curta' da Fórmula 1 em 2024. E quem venceu foi Max Verstappen, que triunfou após largar em quarto com a Red Bull. A disputa teve final eletrizante em Xangai, embora o holandês já estivesse bem à frente.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou em segundo, à frente de Sergio Pérez, mexicano da Red Bull. Ele conseguiu a posição final do 'pódio' após longa batalha com o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. No time de Maranello, o monegasco Charles Leclerc ficou em quarto, passando o companheiro.

A corrida

Na largada, Hamilton botou por dentro em relação ao pole Lando Norris, com o britânico da McLaren escapando na curva 3 e perdendo posições. Atrás de Lewis, Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, se manteve à frente de Verstappen. Max, por sua vez, sofreu ataque de Sainz, mas segurou o ferrarista.

Na volta 3 de 19, já com o uso do DRS liberado, Verstappen reportou um problema na bateria, enquanto Sainz continuava tentando passar. No meio do pelotão, o mercedista inglês George Russell, único com pneus macios -- o resto com médios -- passou o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, pelo 10º posto.

Na sétimo giro, depois de abrir vantagem em relação a Sainz, Max passou Alonso e subiu para segundo, iniciando perseguição a Hamilton. Na volta 9, Verstappen passou o rival (abaixo) para assumir a ponta, da qual não saiu mais. A partir daí, a principal briga da sprint foi pelas outras posições do 'pódio'.

Alonso passou a ser bastante pressionado por Sainz, que, por sua vez, via a aproximação de Pérez. Carlos tentou dar o bote em Fernando e, aproveitando a briga à frente, Sergio passou os dois para subir para terceiro. Alonso teve pneu furado e abandonou. Leclerc aproveitou para passar Sainz e ir a quarto.

