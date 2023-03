Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car viu os 31 carros do grid que estarão na etapa de abertura em Goiânia na pista, na tarde desta sexta-feira (31).

Com a temperatura ambiente superior a 30°C, mais alta que o treino da manhã, a volta mais rápida do segundo treino livre superou, mas por muito pouco, a do TL1.

Thiago Camilo fez 1min27s216 em sua última tentativa do dia e ficou à frente no pelotão. A segunda posição ficou com Bruno Baptista, a 0s225 do líder. Denis Navarro foi o primeiro Chevrolet da tabela de tempos, em terceiro, seguido de Cesar Ramos – que ficou boa parte da sessão na ponta – e Gaetano di Mauro, fechando o top 5.

A marca de Camilo foi 0s070 mais rápida que a de Ricardo Maurício pela manhã. O piloto da Eurofarma ficou em oitavo na sessão da tarde.

O treino de classificação para a primeira etapa da Stock Car de 2023 acontece neste sábado, às 13h, com transmissão ao vivo no Motorsport.com eMotorsport.tv.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Tempo/Dif. 1 16 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:27.216 2 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 0,225 3 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 0,278 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 0,335 5 11 Gaetano Di Mauro Hotcar 0,433 6 51 Átila Abreu Pole Motorsport 0,444 7 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 0,447 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 0,482 9 33 Nelson Piquet Jr Crown Racing 0,510 10 121 Felipe Baptista KTF Racing 0,528 11 18 Allam Khodair Blau Motorsport 0,540 12 0 Cacá Bueno KTF Sports 0,588 13 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 0,618 14 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 0,677 15 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 0,751 16 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 0,763 17 8 Rafael Suzuki Pole Motorsport 0,787 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 0,808 19 19 Felipe Massa Lubrax Podium TMG 0,836 20 117 Matias Rossi Full Time Sports 0,885 21 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 0,890 22 4 Julio Campos Lubrax Podium TMG 0,957 23 3 Digo Baptista KTF Sports 1,003 24 85 Guilherme Salas KTF Racing 1,080 25 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 1,285 26 6 Tony Kanaan Texaco Racing 1,340 27 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1,387 28 28 Enzo Elias Crown Racing 1,395 29 95 Lucas Kohl Hotcar 1,824 30 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1,925 31 37 Raphael Teixeira Scuderia Chiarelli 2,879

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music