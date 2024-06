A família Barrichello tem uma relação muito próxima ao Velocitta, e o palco da quinta etapa da temporada de 2024 da Stock Car Pro Series será fundamental para a pretensão de ambos no campeonato.

Dudu Barrichello chega ao interior paulista com a moral alta. O paulistano venceu pela segunda vez na principal categoria do automobilismo nacional na etapa de Cascavel e quer seguir com o bom momento na jornada que mais distribuirá pontos no ano.

Com 227 tentos em jogo, Dudu sabe que somar o maior número deles é fundamental para seguir no top10 e se aproximar ainda mais do topo da tabela.

Na corrida de reposição da segunda etapa, Dudu parte da 10ª posição e vai brigar pela sua segunda etapa seguida subindo ao pódio. O piloto do Toyota Corolla #91 ainda conta com o Fan Push conquistado na segunda etapa para buscar as primeiras posições.

Já Rubens Barrichello tem chances reais do primeiro pódio do ano no Velocitta. O vice-campeão mundial de Fórmula 1 parte da segunda fila e tem nos pontos a esperança de se aproximar da disputa pelas primeiras posições.

A quinta etapa acontece normalmente a partir do sábado, com treino livre, classificação e corridas Sprint e Principal. A categoria tem transmissão do quali e das corridas pela Motorsport.tv Brasil.

"Serão três corridas neste fim de semana, estamos devendo uma das baterias da etapa 2 e as duas da etapa atual, então na sexta já teremos corrida e isto será muito bom”, disse Rubens. “Temos que ver como o carro desce do caminhão para a etapa. Mas, tenho certeza de que mais um fim de semana do lado do Dudu vai ser ótimo."

"Mais um fim de semana de corrida e novamente da Stock Car e em uma pista que eu gosto muito”, comentou Dudu. “Teremos três corridas por aqui, sempre brinco que o cronograma da Stock é muito curto, então correr três vezes vai ser muito legal. A expectativa é alta, a equipe costuma andar muito bem por aqui e nós vamos fazer o máximo para somar bons pontos."

