Primeiro objetivo cumprido. É com esse sentimento que Rafael Suzuki completou a 11ª e penúltima etapa da Stock Car, realizada no último domingo, em Cascavel. O piloto do carro #8 conseguiu extrair o máximo de uma rodada cheia de desafios, completou as corridas em 7º e 13º e somou pontos suficientes para subir ao top-5 do campeonato e se posicionar entre os postulantes diretos ao título. A grande final da Stock Car acontece no dia 17 de dezembro, em Interlagos.

A pista do oeste paranaense recebeu a categoria pela segunda vez no ano - em junho, Suzuki já havia conquistado um pódio em Cascavel. Dessa vez, a chuva deu as caras e trouxe ainda mais emoção à ‘semifinal’ da temporada. Após dois treinos com pista seca, uma forte chuva marcou a classificação. Com condições diferentes de pista entre os grupos, Rafael passou ao Q2 em 14º. Depois, marcou o 3º melhor tempo, e na disputa pela pole position, ficou em 4º, garantindo um lugar na segunda fila do grid de largada, entre 30 pilotos.

No domingo, o dia começou chuvoso, mas a pista começou a secar pouco antes das corridas. Com a largada em fila indiana, ele se manteve no pelotão da frente, mesmo tendo de lidar com problemas na direção hidráulica durante toda a prova, e garantiu mais 14 pontos com o 7º lugar. Na corrida 2, com a inversão dos dez primeiros, largou novamente em quarto. Com uma parada mais longa no pit-stop obrigatório, por conta do reabastecimento, ele voltou próximo ao top-10, e terminou em 13º. Alguns de seus adversários diretos tiveram uma jornada mais dura, com abandonos e menos pontos somados.

Com um total de 22 pontos na etapa, Suzuki avançou uma posição, chegando ao 5º lugar, e diminuindo a diferença para o líder, que agora é de 43 pontos, e apenas 10 pontos de distância para o top-3. Em Interlagos, são 56 pontos em jogo, e assim, o piloto segue animado para concretizar da melhor forma possível uma temporada de destaque, que já teve quatro pódios até agora.

O desafio final da Stock Car 2023 acontece em três semanas, em Interlagos, no dia 17/12.

“Tivemos um domingo difícil, mas saímos muito felizes com o resultado. 22 pontos, e vamos chegar em Interlagos com chances de brigar pelo título, então a sensação é de objetivo cumprido. Principalmente, porque logo no começo da corrida 1, eu tive uma falha na direção hidráulica, então ele ficava muito pesado, leve, pesado, e isso tirava minha sensibilidade do carro, além de ter de fazer muito mais força - até achei que ficaria no meio do caminho. Mas o problema estabilizou e a gente conseguiu correr, e brigou de igual pra igual em alguns momentos. Somamos os pontos necessários, e agora vamos trabalhar, porque Interlagos está logo aí e vamos brigar por esse campeonato”.

Veja DEBATE sobre o GP de Abu Dhabi, que encerrou a F1 2023



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: