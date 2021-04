No próximo domingo (25), a Stock Car realiza a primeira etapa na temporada 2021, em Goiânia, com estreantes de peso. Se os carros não são tão familiares para Felipe Massa, que veio da Fórmula 1 e Fórmula E, Tony Kanaan, da Indy, ou para Beto Monteiro, pesa a favor do campeão da Copa Truck o fato de conhecer muito bem a pista onde a principal categoria do automobilismo nacional vai debutar.

Em 15 de agosto de 2020, no último fim de semana em que os caminhões correram em Goiânia, o piloto do Grupo Universal Automotive Systems fez a pole position, venceu a primeira corrida, e voltou a vencer a segunda, mesmo largando em oitavo.

“Em 2019, na abertura da Copa Truck, em Goiânia, eu também venci”, disse Beto. “Claro que os bons resultados na pista animam, e aumentam a expectativa para a estreia na Stock Car, mesmo sabendo que a primeira temporada é muito difícil para qualquer piloto, todos sofrem.”

“Na Stock Car qualquer décimo de segundo faz diferença, o equilíbrio é enorme e qualidade dos pilotos e equipes também. Dentro desse quadro, estou muito otimista de fazer um bom trabalho, e estrear em uma pista onde me dou muito bem só dá confiança”, disse o pernambucano de 47 anos.

