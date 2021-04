Neste final de semana, a Stock Car abre a temporada de 2021 em Goiânia. Após tentar realizar a primeira etapa no final do mês passado no Velopark, a principal categoria do automobilismo nacional conseguiu viabilizar a realização do evento na capital goiana.

A etapa marca as estreias de Felipe Massa e de Tony Kanaan na categoria, sendo dois dos principais destaques do grid de 2021, no que promete ser uma temporada bastante disputada assim como foi a de 2020, ano da introdução dos novos carros e da disputa entre o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla.

Neste final de semana, teremos também a introdução do novo modelo de etapa, com as duas corridas sendo realizadas em sequência, sem a pausa no grid de largada. Após a bandeira quadriculada da primeira prova, os pilotos entram em uma volta de realinhamento para uma largada em movimento da segunda corrida.

Confira abaixo a programação completa da etapa de Goiânia da Stock Car. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Shakedown Sexta-Feira 12h25 -- Treino Extra Sexta-Feira 14h20 -- Treino Livre 1 Sábado 09h25 YouTube da Stock Car Treino Livre 2 Sábado 12h25 YouTube da Stock Car Classificação Sábado 15h05 SportTV e Band (não confirmado) Corrida 1 Domingo 15h10 Band e SporTV Corrida 2 Domingo 15h43 Band e SporTV

Entenda como F1 na BAND liga sinal de ALERTA na GLOBO após “ROUBO” de audiência no GP de Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.