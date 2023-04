Carregar reprodutor de áudio

Categoria máxima do esporte a motor brasileiro e uma das principais competições do automobilismo latino-americano, a Stock Car Pro Series voltará a Buenos Aires, capital da Argentina, para evento no dia 8 de outubro de 2023.

Será a primeira etapa da Stock Car na cidade portenha desde 2017. A confirmação veio em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, a partir de Buenos Aires. O evento foi transmitido virtualmente para o Brasil e teve participação remota do atual campeão Rubens Barrichello, além de Cacá Bueno, detentor de cinco títulos e que tem grande história no esporte a motor argentino, bem como Matías Rossi, piloto da nação vizinha que corre na Stock.

Barrichello, que venceu na etapa de 2017, assim como Felipe Fraga, disse: “Primeiro, quero dizer que estou muito feliz em participar. A verdade é que a união é muito feliz. Sempre competi muito feliz na Argentina, aprendi muito, me diverti muito. Esta união do Brasil com o TC2000 e Stock Car é incrível. Acredito que todos temos de trabalhar juntos, a união será uma coisa muito bonita, agradável. Estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Gosto muito de correr na Argentina”.

Bueno afirmou: “Corri muitos anos na Argentina e é uma alegria poder voltar. Quando vamos correr na Argentina, vimos gente com paixão pelo automobilismo, é sempre bom poder aproveitar um final de semana de automobilismo no país. Estamos juntos, acredito que é um caminho que já se tentou em outras oportunidades, e sabemos que temos de se fazer mais presentes. Somos duas potências mundiais no automobilismo, temos de estar juntos”.

As ações do campeonato brasileiro no Autódromo Oscar y Juán Galvéz estão agendadas para 8 de outubro, junto com os 200km do Super TC2000, uma das principais competições do país hermano, tradicionalíssimo no automobilismo e berço de Juan Manuel Fangio. Será a nona etapa da Stock Car 2023 e ela contará com um asfalto recapeado, conforme noticiado na entrevista coletiva desta quarta.

Trata-se, portanto, de uma união de forças do esporte a motor sul-americano, em processo que já havia sido reforçado quando a Vicar, empresa promotora da Stock Car, assumiu a gestão do TCR South America, outra categoria parceira do Motorsport.com.

“Muito feliz com essa parceria entre Vicar e Tango (promotora do TC2000), entre o automobilismo argentino e o brasileiro. Acredito que juntos somos mais fortes, principalmente para o futuro. Hoje é um dia muito alegre, agradeço ao Rubens Barrichello, Cacá Bueno e Matías Rossi, entre outros ídolos argentinos aqui conosco”, disse o CEO da Vicar, Fernando Julianelli, que também falou sobre uma corrida do TC2000 no Brasil em 2024, bem como os dirigentes da categoria argentina.

Julianelli disse: “Existe, sim, objetivo de quando formos receber a corrida de Super TC2000 no Brasil em 2024 por que não criarmos uma corrida de duplas com pilotos argentinos... Estamos falando com o pessoal da Tango para termos mais pontos de contato".

"Mas não há um objetivo de unificar regulamento técnico entre Stock Car e Super TC2000”, frisou.

Pai de Cacá Bueno, Galvão tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: