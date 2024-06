Ricardo Maurício foi às redes sociais nesta segunda-feira (17) para anunciar que após o término da atual temporada ele não terá mais vínculo com a Eurofarma. O campeonato de 2024 será o 16º do piloto com a companhia farmacêutica, em que ele conquistou dois dos seus três títulos na Stock Car, além de 31 triunfos.

“Estou aqui para falar para vocês que foram 16 anos maravilhosos juntos com a Eurofarma”, disse Ricardinho. “Esse ciclo está se encerrando no fim de 2024. Muitas emoções passam pela cabeça depois que tive essa notícia, mas só tenho realmente a agradecer por ter tido essa oportunidade.”

“Foi uma parceria muito legal, e aprendi demais com todos: 15 anos com o Meinha (Rosinei Campos), um ano com a Full Time, fiz grandes amigos que levo para o resto da minha vida, dois companheiros de equipe brilhantes, Max Wilson e Daniel Serra, levo uma grande memória por ter corrido com eles.”

“Tivemos altos e baixos, mas sempre juntos. Foram dois títulos com a Eurofarma, duas vitórias na Corrida do Milhão, dois vice-campeonatos. Orgulho por estar com um parceiro e um patrocinador tão forte para proporcionar carros tão competitivos para conquistar todos esses números.”

Ao anunciar a novidade, Maurício também comentou que Daniel Serra, seu companheiro de equipe, renovou para a próxima temporada. O futuro sucessor de Ricardinho será anunciado em breve.

VILLENEUVE tem RAZÃO sobre RICCIARDO? Ou "BATEU A CABEÇA", como diz Daniel? NARRADOR provoca piloto!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #14, com as histórias de Alex Barros na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!