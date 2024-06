O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo, anuncia nesta quarta-feira (19) a expansão do acordo com a Vicar para a adição das transmissões da E-Stock pela Motorsport.tv Brasil.

A Motorsport.tv, principal plataforma de streaming do mundo dedicada ao esporte a motor, anunciou em maio de 2024 seu avanço no mercado brasileiro com a Motorsport.tv Brasil no YouTube, consolidando as operações da maior produtora de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado nacional, com acervo de vídeos e programação semanal ao vivo que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categorias do esporte a motor nacional.

A chegada da E-Stock na Motorsport.tv Brasil marca a primeira incursão da plataforma no mundo do automobilismo virtual, que vive uma fase de grande expansão.

Com isso, a Motorsport.tv Brasil passa a contar com todo o catálogo de categorias promovidas pela Vicar, em uma lista que inclui a Stock Car Pro Series, principal campeonato do automobilismo nacional, a F4 Brasileira, que vem ganhando destaque no cenário internacional, e o TCR South America, que consolida seu papel no automobilismo sul-americano.

Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com Brasil, diz: “A Motorsport.tv Brasil continua seu processo de expansão no mercado brasileiro e mostra nosso compromisso com o fã de automobilismo ao adicionar o emocionante mundo das corridas virtuais, que vêm atraindo cada vez mais o público, patrocinadores e até mesmo alguns dos principais pilotos do mundo”.

“O acordo consolida nossa parceria com a Vicar e mostra como a plataforma está se tornando um hub de produção do esporte a motor, englobando transmissões de categorias reais e virtuais, além dos programas ao vivo e o acervo de vídeos gravados”.

Erik Rehder, gerente de marketing da Vicar, afirma: "A E-Stock chegou no seu 3º ano e com isso a nossa missão é entregar o maior campeonato de automobilismo virtual já feito no Brasil, refletindo a Stock Car Pro Series. E é isso que estamos conseguindo fazer, com uma premiação de altíssimo valor, o campeão da Super Final testando um carro oficial da Turismo Nacional, um nível de pilotagem muito elevado dos competidores, e muitas ativações do campeonato, como nesse final de semana que participamos de um dos maiores eventos de música eletrônica do país, a Só Track Boa. Agora com a parceria do Motorsport, ficamos ainda mais felizes pois mostra o tamanho do que estamos conseguindo realizar no ambiente virtual e, com certeza, cresceremos ainda mais agora”.

A temporada 2024 da E-Stock começou no dia 06 de junho com um número impressionante de 83 pilotos nas pistas divididos entre as classes Pro e Pro-Am. A categoria segue o regulamento da Stock Car Pro Series, com corridas de 50 minutos de duração e uma parada obrigatória, além de permitir seis acionamentos do push to pass.

O calendário deste ano está organizado em duas fases com seis etapas cada. Os cinco melhores colocados de cada categoria em cada fase se classificam para a Super Final, que será realizada no mesmo fim de semana da etapa derradeira da Stock Car Pro Series, marcada para dezembro em Interlagos.

As transmissões da E-Stock na Motorsport.tv Brasil começam já no dia 20 de junho com a etapa de Road America. Essa primeira fase ainda conta com visitas a Hungaroring (04/07), Okoyama (18/07), Portimão (25/07) e Hockenheim (01/08).

Já na semana seguinte tem início a segunda fase, com o processo de seletivas entre 05 e 12/08. As corridas começam a partir do dia 22 do mesmo mês em Nurburgring e segue com Road America (05/09), Suzuka (19/09), Ímola (03/10), Spa-Francorchamps (17/10) e Interlagos (31/10), antes da Super Final em 14 e 15 de dezembro.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.