Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realizou neste sábado a classificação para o GP de Santa Cruz do Sul, penúltima etapa do campeonato de 2022 e Ricardo Maurício ficou com a pole. Átila Abreu e Rubinho Barrichello completam a marca dos três primeiros colocados. O líder Gabriel Casagrande foi apenas o 11º no grid.

Matías Rossi penalizado com três posições no grid por ultrapassar limite no boxes e com isso, larga da sétima colocação. Digo Baptista foi excluído do treino pela batida com Barrichello no fim do Q3 e com isso, larga no fim do grid.

Com Matías Rossi liderando o primeiro grupo do Q1 com o tempo de 1m21s818 e Digo Baptista no segundo com 1m21s587, os 15 classificados para o Q2 foram: Digo Baptista, Andi Jakos, Cacá Bueno, Matías Rosssi, Rafael Suzuki, Pedro Cardoso, Rubinho Barrichello, Daniel Serra, Bruno Baptista, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Ricardo Zonta, Felipe Baptista e Júlio Campos.

Vale destacar que o melhor piloto do TL2, César Ramos, fechou sua participação apenas em 16º lugar.

No Q2, Daniel Serra liderou com o melhor tempo alcançando a marca de 1m21s679. Felipe Baptista rodou e parou com mais da metade do carro dentro da pista o que fez com que a última volta dos pilotos fosse abortada.

Além de Serra, os outros cinco que seguiram ao Q3 foram: Rubinho Barrichello, Ricardo Maurício, Digo Baptista, Matías Rossi e Átila Abreu.

No fim, Ricardo Maurício foi o mais rápido e cravou a pole com o tempo de 1m21s769. Digo Baptista e Rubinho Barrichello bateram restando segundos para o fim da sessão, deixando o carro de Rubinho detonado e encerrando a sessão mais cedo.

Veja como foi o quali da Stock Car em Santa Cruz do Sul

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?