Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Baptista terá mais um desafio em sua temporada de estreia na Stock Car. No próximo final de semana, o piloto disputa a quarta etapa da temporada 2022, marcada para Mogi Guaçu (SP), no autódromo Velocitta. O piloto da Crown Racing destaca o fato de, pela primeira vez no ano, correr em um circuito travado, e ressalta a importância de um bom desempenho na classificação.

“Depois de duas corridas em traçados extremamente velozes, em Goiânia e no Rio de Janeiro, vamos para um circuito mais travado. Ultrapassar no Velocitta é difícil não só na Stock Car, mas em outras categorias também. Então o foco no primeiro momento está em uma boa classificação, para brigarmos mais na frente”, disse Baptista.

O piloto também lembra que o circuito localizado no interior paulista é onde a Crown Racing tem a base de sua estrutura. Por este motivo, espera conquistar bons resultados naquela que é uma etapa especial para a equipe comandada por William Lube, bicampeã da principal categoria por pilotos e também bicampeã por equipes.

“O Velocitta é a corrida da casa da Crown Racing, então espero brigar por posições mais na frente. Já estou mais acostumado com o carro e mostrei bom ritmo nas últimas etapas. Agora, pretendo converter este desempenho em pontos importantes para a equipe”, completou o piloto.

Vitória de Verstappen muda cenário da F1 2022 ou temporada está 'em aberto'?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Ouça o podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: