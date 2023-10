Logo após a importante vitória de Gabriel Casagrande, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida da etapa de Buenos Aires, a nona da temporada 2023. E em uma prova com três intervenções do SC, incluindo uma que durou até a bandeira quadriculada, a vitória ficou com o dono da casa, Matías Rossi.

Em uma dobradinha da Full Time, Rubens Barrichello foi o segundo, com Rafael Suzuki fechando o top 3. Completaram os dez primeiros: Thiago Camilo, Gianluca Petecof, Felipe Fraga, Felipe Massa, Gui Salas, Ricardo Maurício e Ricardo Zonta.

Para a segunda corrida, Matías Rossi largou na pole position com Rubens Barrichello em segundo devido à inversão do top 10 da primeira prova. Ricardo Maurício, Rafael Suzuki e Dudu Barrichello completaram os cinco primeiros do grid.

As primeiras curvas da prova correram normalmente, mas Cacá Bueno acabou escapando da pista e ficando parado na brita ainda durante a volta inaugural, causando uma intervenção do SC.

A prova foi reiniciada com 25 minutos no relógio. Rossi liderava com R. Barrichello em segundo e Suzuki, Maurício e Petecof completando o top 5, enquanto Casagrande caía para 25º após evitar uma queima de largada.

Pouco depois, mais uma intervenção do SC após Khodair ficar com o carro parado no setor intermediário da pista. A nova relargada veio com 20 minutos ainda no relógio, já com a abertura da janela de paradas, com impressionantes 14 voltas de duração, da 7ª à 21ª.

A três minutos do fim, Ramos e Bruno Baptista se envolveram em uma batida forte na reta, felizmente sem problemas para os dois, mas levando ao terceiro acionamento do SC e o fechamento da janela de paradas.

Neste momento, Rossi liderava com R. Barrichello em segundo, Suzuki em terceiro e Camilo e Petecof completando o top 5.

Devido à extensão do acidente, a prova acabou sob SC e, com isso, Matías Rossi conquistou a tão sonhada vitória na frente do público argentino, com Rubens Barrichello em segundo para uma dobradinha da Full Time e Rafael Suzuki com a última posição do pódio.

Completaram o top 10: Thiago Camilo, Gianluca Petecof, Felipe Fraga, Felipe Massa, Gui Salas, Ricardo Maurício e Ricardo Zonta.

Após o fim da etapa de Buenos Aires, a Stock Car volta a acelerar no fim de outubro, com a segunda passagem pelo Velocitta em 2023 entre os dias 27 e 29, com cobertura completa do Motorsport.com

Confira o resultado final da corrida 2 da Stock Car em Buenos Aires:

1 – Matías Rossi (Full Time Sports – Toyota Corolla)

2 – Rubens Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

3 – Rafael Suzuki (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

4 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

5 – Gianluca Petecof (Full Time Sports – Toyota Corolla)

6 – Felipe Fraga (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

7 – Felipe Massa (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

8 – Gui Salas (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

9 – Ricardo Maurício (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

10 – Ricardo Zonta (RCM – Toyota Corolla)

11 – Dudu Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

12 – Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

13 – Gaetano di Mauro (Hotcar – Chevrolet Cruze)

14 – Cacá Bueno (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

15 – Tony Kanaan (Texaco Racing – Toyota Corolla)

16 – Nelsinho Piquet (Crown Racing – Toyota Corolla)

17 – Júlio Campos (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

18 – Lucas Foresti (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

19 – Digo Baptista (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

20 – Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

21 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

22 – Lucas Kohl (Hotcar – Chevrolet Cruze)23 –

23 – Felipe Baptista (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

24 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

ABANDONARAM

Bruno Baptista (RCM – Toyota Corolla)

Cesar Ramos (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

Enzo Elias (Crown Racing – Toyota Corolla)

Daniel Serra (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

Allam Khodair (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

Átila Abreu (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

Santiago Urrutia (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

