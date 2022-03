Stock Car: Rubinho vence primeira corrida de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Nesse domingo, a Stock Car Pro Series realizou a segunda etapa da temporada de 2022, em Goiânia.

Rubens Barrichello, que largou na ponta, venceu com tranquilidade a primeira prova do fim de semana da categoria. Cesar Ramos e Julio Campos completaram o pódio.

Rubens Barrichello fez uma ótima largada e sustentou a primeira posição. Cesar Ramos, que largou em terceiro, garantiu a segunda posição logo na primeira volta. Ricardo Zonta saltou para a terceira posição, seguido de Matías Rossi.

O safety car foi acionado depois de um acidente logo na primeira volta, no fim da curva 1, e GianLuca Petecof teve que abandonar a corrida. Átila Abreu, que atropelou uma placa de velocidade, teve que ir aos boxes.

A corrida foi retomada na 5ª volta e Ricardo Zonta foi punido com um drive-thru por ter queimado a largada.

Um segundo safety car foi acionado na 8ª volta depois de Nelsinho Piquet bater na traseira do Eurofarma RC de Ricardo Maurício.

Os carros começaram a fazer as paradas obrigatórias restando 11 minutos. Matías Rossi foi o primeiro a ir para os boxes entre os líderes. Por retardar a sua parada, Rubens Barrichello encontrou bastante tráfego na pista.

Faltando 4 minutos para o final da corrida, Cesar Ramos colocou pressão em Rubens Barrichello, na tentativa de garantir a primeira posição. O piloto da Full Time, Rafael Suzuki, também teve que se defender de Julio Campos, que garantiu a terceira posição.

A ordem se manteve até o final e Rubinho confirmou a vitória na primeira corrida do fim de semana de Goiânia.

