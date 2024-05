Norris tira peso dos ombros após vencer primeira na F1: "Muitos duvidaram de mim"

Deu Lando Norris em Miami! Depois de cinco temporadas na Fórmula 1, o britânico da McLaren conseguiu a sua primeira vitória na categoria ao colocar 7s3 em Max Verstappen em cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

Norris, que estreou na categoria no GP da Austrália de 2019 já tinha conquistado 15 pódios na carreira sem triunfar. Mas, na Flórida, o jovem de 24 anos 'cortou a fita' e faturou o troféu de P1. Após a corrida, o britânico mostrou todo seu alívio ao conseguir, finalmente, entrar para o hall de vencedores.

"Demorou, hein? Porra, finalmente, opa, desculpa. Que corrida, demorou muito para chegar, mas finalmente consegui. Estou muito feliz por ter conseguido fazer isso pela minha equipe. Foi um longo dia, uma corrida difícil, mas finalmente estou no topo, então estou nas nuvens."

"Muitas pessoas, eu acredito, duvidaram de mim ao longo do caminho. Eu cometi vários erros ao longo desses cincos anos, da minha curta carreira, mas hoje consegui superar todos eles. Então, isso é para todo mundo da equipe. Eu estou com a McLaren porque eu acredito neles e eles acreditam em mim e hoje eu provei exatamente isso."

Norris conseguiu traçar uma estratégia que o beneficiou quando o Safety Car entrou na pista para retirar o carro de Logan Sargeant após um incidente com Kevin Magnussen. Depois de assumir a liderança da corrida por ter optado ir aos boxes depois de Max Verstappen, o piloto da McLaren segurou a pressão inicial do holandês e abriu um 'gap' que o deixou confortável até o fim.

"Estou orgulhoso, o fim de semana inteiro foi bom. Tive alguns problemas no meio do caminho, mas eu sabia na sexta-feira que nós tínhamos o rimo e precisávamos ajustar alguns erros aqui e ali, mas hoje, colocamos tudo junto. Então, muito obrigado a todos da McLaren, e um 'alô' para minha mãe e meu pai também, claro."

