Lando Norris desencantou e agora faz parte da lista de vencedores do atual grid da Fórmula 1 depois de triunfar no GP de Miami realizado nesse domingo.

Com 24 anos, o britânico que pilota pela McLaren desde 2019 vinha perseguindo sua primeira vitória na categoria, sendo apontado como o único da sua geração - que envolve Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell - que não tinha triunfado.

Norris chegou a pisar no pódio em 15 oportunidades sem triunfar, teve a oportunidade de vencer no GP da Rússia de 2021, mas quando a chuva começou a cair, piloto e equipe preferiram ficar na pista e, poucas voltas depois, ainda com compostos slicks, o britânico acabou vendo a conquista escapar pelas mãos.

Pilotos que já venceram no atual grid:

PILOTO Nº VITÓRIAS Lewis Hamilton 103 Max Verstappen 58 Fernando Alonso 32 Valtteri Bottas 10 Daniel Ricciardo 8 Sergio Pérez 6 Charles Leclerc 5 Carlos Sainz 3 Pierre Gasly, Esteban Ocon, George Russell e Lando Norris 1

