A Scuderia Chiarelli, apenas em sua 15ª etapa de Stock Car, vai largar pela primeira vez na primeira fila de uma prova da maior categoria do Brasil. O feito foi obtido neste sábado (9), no novo circuito do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), por Sérgio Jimenez, que larga na segunda colocação na primeira das duas corridas deste fim de semana.

O piloto do Toyota Corolla #73 ficou a apenas 24 milésimos de cravar a pole position, mas saiu satisfeito com o grande trabalho da equipe no mais novo circuito do calendário.

“Foi um ótimo treino! A gente sabia que estava bem, com um bom setup. Estamos evoluindo o carro pouco a pouco e fomos bem nas três fases da classificação”, definiu Jimenez, que sempre esteve entre os melhores nas sessões disputadas no circuito temporário da capital fluminense.

“Fico contente com a evolução da equipe e o grande trabalho que a gente está fazendo”, destacou o competidor, que já havia conquistado um top 10 pela Scuderia na etapa passada, em Goiânia (GO).

O paulista elogiou a reação da equipe após um começo repleto de dificuldades na temporada passada, a primeira do time no grid da Stock Car.

“Estamos no caminho certo. Não é fácil sair do nada, como a gente fez. O ano de 2021 foi muito difícil para nós, com muitos problemas, mas viemos arrumando a casa. No fim do último ano, já estava bom. Agora, o início de 2022 só consolidou o trabalho. Amanhã vamos para cima para ganhar a prova”, prometeu o piloto.

As provas de estreia da Stock Car no Galeão ocorrem neste domingo (10), a partir das 13h20. As corridas serão transmitidas pela TV, pela Band e canais por assinatura SporTV.

