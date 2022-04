Stock Car: Felipe Massa larga de novo no top 10

Carregar reprodutor de áudio

Na primeira classificação da história da Stock Car no Aeroporto do Galeão, Felipe Massa, piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra, conseguiu um nono lugar no grid.

"Certamente, tivemos um sábado positivo, o que cria uma boa expectativa para as corridas deste domingo. Vamos com tudo atrás da melhor estratégia para conquistar grandes resultados nas corridas", disse Felipe Massa, que ficou a apenas um décimo do Q3, a parte decisiva do treino classificatório.

"Nunca corri em um circuito tão largo na minha carreira. A ideia da Stock Car de vir para o Galeão foi muito legal. A pista é divertida e achei a curva 2 interessante", elogiou Massa.

A largada para a primeira de duas corridas do GP do Galeão, terceira etapa da temporada da Stock Car, é neste domingo, às 13h20, com transmissão em português e em inglês no Motorsport.com e na televisão pela Band e o SporTV.

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

