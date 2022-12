Carregar reprodutor de áudio

A Super Final da Stock Car Pro Series, disputada neste domingo no autódromo de Interlagos, coroou o bicampeonato de Rubens Barrichello. Mas o momento que consagrou o título para o piloto da Full Time foi marcado por polêmicas, devido a uma sequência de incidentes entre o novo campeão e os outros dois candidatos ao título: Daniel Serra e Gabriel Casagrande.

Enquanto Barrichello perdeu o controle do carro na primeira perna do S, Serra e Casagrande tiveram um momento entre eles. Ao sair da pista e tentar voltar, o campeão de 2021 acabou batendo no rival, levando ao abandono do piloto da Eurofarma.

Pelo incidente, Casagrande acabou excluído da corrida, dando o título a Barrichello ainda com 16 minutos no relógio.

Em entrevista ao Motorsport.com, Serra lamentou o incidente com Casagrande:

“Foi decepcionante. Queremos sempre brigar na pista, até a última volta. Infelizmente tive o acidente. Tomei um toque, não vi as imagens ainda, mas foi na segunda perna do S [do Senna]. Acabou me encostando com o Casagrande”.

“E quando ele volta para a pista, ele volta em linha reta e acaba me acertando. Não preciso falar muito, porque as imagens falam por si só. É uma pena. Acho que é injusto terminar assim, com a equipe, com o trabalho que todo mundo fez aqui. Queria brigar até a última volta”.

Mas Serra termina com uma mensagem de otimismo já pensando para o próximo ano: “Agora é esfriar a cabeça para voltar ano que vem”.

