A temporada 2022 de Gabriel Casagrande na Stock Car Pro Series não terminou do jeito que o piloto gostaria. Após chegar a Interlagos vivo na disputa pelo título, ele viu suas chances indo pelo ralo em um incidente com Daniel Serra, que levou à sua exclusão da segunda corrida, algo que ele pede desculpas, mas não se vê como culpado na história.

Após uma boa corrida de recuperação na primeira prova, terminando em quarto, Casagrande largou à frente dos rivais Serra e Rubens Barrichello na segunda corrida. Mas seu sonho da conquista do bicampeonato terminou ainda no S do Senna.

Casagrande tomou um toque e saiu da pista mas, ao retornar, acabou acertando em cheio Serra, que abandonou a prova. O incidente foi colocado sob investigação pelos comissários, que decidiram pela exclusão do piloto paranaense.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim da prova, Casagrande deu sua versão dos fatos:

“Fui tocado e jogado para fora. Quando eu tento voltar, o carro pega a zebra e eu fico sem controle, e acabo acertando o Daniel, que estava do meu lado. O problema foi originado na curva anterior”.

Casagrande diz que não julga a decisão dos comissários, mas não se vê como o culpado no caso.

“Não vou julgar quem está certo ou errado. Os comissários são pagos para fazer isso e eu tenho que acatar as decisões deles. É uma pena que tenha terminado dessa forma. Peço desculpas a quem estava torcendo e acompanhando. Peço desculpas ao Daniel por tê-lo tirado da corrida”.

“Não acho que tive culpa, até porque o acidente começou antes disso. Mas é uma pena, infelizmente aconteceu”.

O piloto da AMattheis Vogel fez ainda um balanço de 2022 e parabenizou Barrichello pela conquista.

“Tivemos um ano complicado, de altos e baixos, teve uma hora no carro que eu achei que daria [para conquistar o título], mas o título está em boas mãos.

“O Rubens é o melhor piloto brasileiro que eu vi em vida. Parabéns a ele e toda a equipe. Ano que vem tentamos com mais vontade, para tentar chegar aqui mais tranquilo como no ano passado, para não precisar passar por esses perrengues”.

