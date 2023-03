Stock Car: Suzuki busca consistência e vitórias em 10ª temporada

Carregar reprodutor de áudio

Rafael Suzuki abre uma nova fase em sua carreira na Stock Car. Com 35 anos de idade, o piloto vai para sua décima temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro. E depois de uma passagem vencedora pela Full Time Bassani, na qual alcançou seus melhores resultados — duas vitórias, três pódios e uma pole — no período entre 2020 e 2022, o paulista está de casa nova em 2023.

Suzuki vai formar uma dupla de competidores bem experientes na Pole Motorsport, correndo ao lado de Átila Abreu. No seu último ano pela equipe sediada em Vinhedo (SP), Rafael alcançou bons resultados, sobretudo na primeira metade do campeonato, como o quarto lugar na Corrida 1 em Goiânia e a quinta colocação na Corrida 2 da primeira etapa no Velopark, conseguindo permanecer entre os dez primeiros da tabela. Ao fim da temporada, Suzuki foi 13º, com 172 pontos marcados.

Para 2023, o piloto projeta fazer sua temporada mais bem-sucedida na categoria. “Perspectiva de crescimento, claro, alcançar meus melhores resultados na Stock e almejar posições de protagonismo durante o campeonato. Estive em uma equipe muito boa nesses três anos, mas minha aposta é estar mais forte com a pole nesta temporada”, declarou Rafael, com 191 largadas no currículo na Stock Car.

Um dos pontos citados por Suzuki é a junção da retomada das vitórias com um ano bem consistente no grid. “A meta é estar ali, no top 5, top 10... A gente sabe que não é fácil em um grid como a Stock Car. Em 2022, estive entre os 10 primeiros em uma boa parte do ano, mas perdi no fim. Nos outros anos, venci corridas, mas não estive ali na frente do campeonato. A meta é juntar esses dois ‘ingredientes’”, salientou.

Casa nova, marca nova

Nas três últimas temporadas, Suzuki guiou o Toyota Corolla #8 da Full Time Bassani. De mudança para a equipe chefiada por Joselmo Barcik, o ‘Polenta’, Rafael vai mudar também de marca, acelerando agora o Chevrolet Cruze do time curitibano.

Mesmo assim, o piloto entende que não vai enfrentar maiores problemas. “A gente sabe o quanto são equalizadas as duas marcas e que, na prática, não há tanta diferença assim entre os carros. Estou confiante que com o time técnico da Pole vamos ter condições de começar fortes, principalmente nessa mudança de pneus, o que sempre gera um fator de mudança significativos nos acertos dos carros”, completou Suzuki, mencionando a nova fornecedora dos pneus, a sul-coreana Hankook Tire.

A temporada 2023 da Stock Car Pro Series começa em 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O Motorsport.com faz a cobertura completa do campeonato, com repórteres in loco.



Rafael Suzuki

Idade: 35 anos (13/08/1987)

Nascido em: São Paulo (SP)

Estreia: 23 de março de 2014, Interlagos (SP)

Número: 8

Vitórias: 2

Poles: 1

Pódios: 5

Voltas mais rápidas: 1

Corridas: 191

2022: 13º colocado na Stock Car

Equipe: Pole Motorsport

Sede: Curitiba (PR)

Chefe: Joselmo Barcik ‘Polenta’

